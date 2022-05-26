وظائف خالية في «الشباب والرياضة» بمرتبات عالية.. الشروط وخطوات التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، توفير عدد من الوظائف الخالية للشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل، بالتعاون بين الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب أو الإدارة العامة للمشروعات، مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، عبر تنظيم ملتقى توظيفي.

وأشارت الوزارة عبر حسابها الرسمي، إلى تفاصيل اليوم المفتوح للتوظيف والوظائف الخالية والشروط المطلوبة وموعد الملتقى، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الملتقى التوظيفي والشروط المطلوبة، التي جاءت كالتالي:

تفاصيل الملتقى التوظيفي

ويجري تنظيم الملتقى التوظيفي بالمعادي في شارع 270، مبنى رقم 5، شركة بكير بجوار شركة جابكو للبترول، بالتقاطع مع شارع فلسطين، ويكون موعده يوم الإثنين الموافق 30 مايو 2022، على أن يبدأ الملتقى التوظيفي من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساء.

الوظائف المطلوبة

1- مندوب مشتريات، ويشترط أن يكون حاصلا على رخصة مهنية أو خاصة ويشترط الخبرة.

2- بائعين بالمحلات، لا يشترط الخبرة.

3- عامل نظافة.

4- سائقين.

5- أمين مخزن، ويشترط الخبرة.

6- تلي سيلز، ويشترط الخبرة.

7- مدخلين بيانات بالمخزن.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في المعادي ومريوطية هرم والتجمع والمهندسين.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف من الخريجين.

- أن يكون الموقف واضحا من التجنيد.

المميزات والحقوق

- تمنح الشركة للعاملين بها رواتب مجزية.

- تمنح الشركة للعاملين تأمين طبي.

- تمنح الشركة للعاملين تأمين اجتماعي.

- تتيح الشركة للعاملين فرصة الحصول على بونص كل 3 أشهر.

- تصل عدد ساعات العمل إلى 9 منهم ساعة راحة.

- تمنح الشركة للعاملين بها إجازات سنوية ورسمية.

وعلى الراغبين في التسجيل في الملتقى التوظيفي الدخول على الصفحة الرسمية لموقع «فيس بوك» والبحث عن الإعلان للدخول على اللينك الخاص بها وتسجيل البيانات الخاصة بها.