يكثف المواطنون من الطلاب وأولياء أمور طلاب الإعدادية من عمليات البحث على موقع مديرية التربية والتعليم بـ مطروح لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، خاصة عقب الساعات الأولى من انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني على مستوى جميع الإدارات والقطاعات التعليمية في محافظة مطروح، وتنشر «الوطن» خدمة معلوماتية عن تفاصيل نتيجة الامتحانات.

نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بمطروح

وتنشر مديرية التربية والتعليم بـ مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، هذا العام النتيجة على الصفحة الرسمية للمديرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ومن المقرر أن يجرى إعلان النتيجة خلال أسبوع.

امتحانات الشهادة الإعدادية في مطروح

وحول نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، قال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الجمعة، إن موعد إعلانها سيتم عقب الانتهاء من أعمال التصحيح التي تجرى الآن من خلال لجنة النظام والمراقبة بالتعاون مع كنترول الشهادة الإعدادية، الذي يعمل على مدار الساعة حتى يتم ترصيد النتيجة، وسيتم اعتمادها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ويعقبها إعلان العشرة الأوائل على مستوى المحافظة، ثم إعلان النتيجة على موقع الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمطروح.

تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للإعدادية

كانت امتحانات الصف الثالث الإعدادي في مطروح شهدت تسريب امتحان مادة اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن فوجيء مسئولي التربية والتعليم بتسريب الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع تليجرام، وبالعرض على محافظ مطروح قرر إلغاء الامتحان وإعادته وطبع أوراق أسئلة جديدة.

وجرى امتحان المادة آخر يوم في الامتحانات فترة ثانية، وتحويل الموضوع للنيابة العامة طبقا للقانون رقم 73 لسنة 2017 بوجود خلل في العملية التعليمية، وجرى فتح تحقيق لمحاسبة المسئولين عن تسريب الامتحان.