مصرع سائقين في تصادم سيارتي نقل بالطريق الإقليمي بالشرقية

لقي شخصان مصرعهما في حادث تصادم سيارتين على الطريق الإقليمي باتجاه محافظة السويس، فيما أصدرت الجهات المختصة تصريحا بالدفن بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

مدير أمن الشرقية يتلقى إخطارا بوفاة سائقين في حادث

وكان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد باستقبال مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان جثتين هامدتين إثر وقوع حادث تصادم.

التصريح بدفن الجثمانين

وانتقلت قوة من الأجهزة الأمنية لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين تصادم سيارتي نقل واشتعال النيران في إحداهما على الطريق الإقليمي ما أسفر عن مصرع قائدي السيارتين.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيقات وأمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثامين وتحديد سبب الوفاة والتصريح بالدفن بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.