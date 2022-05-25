حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع إدارات المتابعة الميدانية والمتغيرات المكانية، بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية في بيشة قايد، بتنفيذ قرار إزالة كلية على أرض زراعية بمنطقة كفر الحمام بمساحة 120 مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بأولاد سيف، بتنفيذ إزالة لحالتي تعدي بقرية العلانية بأولاد مهنا التابعة للوحدة المحلية بأولاد سيف، عبارة عن سقف بالدور الثالث علوي على مساحة 120 مترا، وغرفة بالدبش الأبيض على مساحة 30 مترا وتمت الإزاله كليا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية بشبرا النخلة والقسم الهندسي بالوحدة بحملة إزالة والتصدي الفوري لتركيب سقف من الصاج لغرفة على مساحة 16 مترا بقرية الجوسق التابعة للوحدة المحلية بشبرا النخلة، وتمت الإزالة كليا على نفقة المواطن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إزالة حوائط مبنى مخالف في القرين

كما قامت رئاسة مدينة القرين بحملة لإزالة حوائط من الطين مقامة بالمخالفة أمام المباني لتوسعة الطريق لتوسعة الشوارع والحفاظ على الشكل الجمالي للشوارع الفرعية بالمدينة، وتمت الإزالة لعدد 2 حائط بطول 10 أمتار، وإزالة 2 «تلتوار» مخالف بالطريق.

وفي مدينة منيا القمح، تم التصدي لعدد أربع حالات تعدي بالبناء المخالف بقرى «الصنافين - الجديدة - ملامس»، وعلى الفور تمت الإزالة الفورية للمخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي الوحدة المحلية بالصنافين، قامت إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة والقسم الهندسي بالوحدة، بالتصدي لمحاولة بناء حوائط مخالفة بقرية بني حسين التابعة للوحدة المحلية بالصنافين وتمت الإزالة الفورية للمخالفة.

وفي الوحدة المحلية بالجديدة، تم التصدي لحالة بناء بالدور الرابع علوي بالطوب الأحمر والأسمنت داخل الحيز العمراني بدون ترخيص لمنزل قديم على مساحة 90 مترا.

التصدي لبناء مخالف في الحسينية

وفي الوحدة المحلية بملامس، تم التصدي لحالتين بناء مخالف بنطاق الوحدة، والحالة الأولى عبارة عن بناء مخالف بناحية عزبة الزناتي التابعة للوحدة المحلية بملامس، عبارة عن حائط بطول 10 أمتار خارج الحيز العمراني، وتم تنفيذ الإزالة كليا للمخالفين، والحالة الثانية تم التصدي فيها لمحاولة بناء مقابر بناحية ملامس بدون تصريح من الجهات المختصة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بصان البحرية، بفك خشب لصب سملات خرسانية بناحية العقايدة التابعة للوحدة المحلية بصان البحرية على مساحة 120 مترا.