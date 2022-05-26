«الداخلية» تكشف ملابسات العثور على جثة سيدة بسوهاج وأخرى في الشرقية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العسيرات بمديرية أمن سوهاج، بالعثور على جثة ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، بمنزل مهجور وغير مأهول بالسكان، مجاور لمنزلها.

وتوصلت جهود فرق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، حيث تسلل لمنزل المجني عليها بغرض سرقتها، ولدى مشاهدتها له، تعدى عليها بالضرب فأودى بحياتها، واستولى على مصوغاتها الذهبية، ثم ألقى جثتها من سطح منزلها للمنزل المجاور «محل العثور» عليها، مضيفًا أنه باع المسروقات لمالك محل مصوغات، مقيم ببندر جرجا «حسن النية»، وجرى ضبط المسروقات لدى الأخير.

كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالشرقية

في سياق منفصل، كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوحماد بمديرية أمن الشرقية بانقلاب مركبة «توك توك»، بدائرة المركز والعثور بجواره على جُثة سائق «توك توك»، مقيم ببندر القرين، وبها جروح طعنية متفرقة بالجسم، كما عُثر داخل المركبة على بعض متعلقات المجني عليه، وهاتف محمول بأرض زراعية مجاورة للطريق.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، مكون من عاطليّن، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، إذ اتفقا فيما بينهما على استدراج أحد قائدي مركبات «التوك توك»، وسرقته كرهًا عنه، وأعدا لذلك سلاحًا ناريًا «طبنجة»، حصلا عليها من أحد أصدقائهما «عاطل - مقيم بذات الدائرة»، وسلاح أبيض «سكين»، وبتاريخ الواقعة استدرج الأول المجني عليه بزعم توصيله لإحدى القرى بدائرة المركز، بينما قام الثاني بالسير خلفهما بمركبة «توك توك» قيادته، وحال سيرهما طلب منه الوقوف، وهدداه بسلاح أبيض «سكين»، فاختلت عجلة القيادة بيد المجني عليه، وانقلب «التوك توك» على جانبه، وحال قيام المجني عليه بالاستغاثة، طعنه المتهم الأول طعنات عدة طعنات حتى فارق الحياة، وأثناء ذلك سقط الهاتف المحمول والحذاء الخاصين بالأول، المعثور عليهما بمكان الواقعة، ولاذا بالهرب بالأراضي الزراعية، وفور مشاهدة المتهم الثاني للواقعة هرب وأعاد «الطبنجة» لمالكها، كما أمكن ضبط مالك «الطبنجة» وبمواجهته أيد ما سبق وأرشد عنها.

كشف ملابسات اصطدام سيارة مجهولة بشخص في مصر الجديدة وفرار قائدتها

في سياق آخر، وعقب رصد تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشأن تعرض أحد الأشخاص، لحادث سير بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، إثر إصطدام إحدى السيارات المجهولة لاذت بالفرار تسببت فى إصابته وتم نقله للمستشفى.

بالانتقال والفحص تبيّن أن المجني عليه «صاحب شركة استيراد وتصدير»، مقيم بدائرة القسم، وبسؤاله قرر بأنه حال عبوره الشارع بدائرة القسم، اصطدمت به سيارة تقودها إحدى السيدات، ولاذت بالفرار ونتج عن ذلك إصابته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد مرتكبة الواقعة، «ربة منزل»، مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط مرتكبة الواقعة والسيارة المستخدمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وعللت فرارها بالسيارة خوفاً من تعدي الأهالي عليها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.