محافظ الشرقية يعتمد ضوابط القبول برياض الأطفال الرسمية لغات

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، قواعد القبول بمرحلة رياض الاطفال بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي 2022/ 2023 إلكترونياً، وذلك حرصاً منه على مصلحة الطلاب، ولحسن سير وانتظام العملية التعليمية.

شروط التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات

وأوضح محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن شروط وضوابط التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات تتضمن عدة إجراءات، منها:

- يبدأ التقدم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية للغات اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق أول يونيو 2022 وحتى يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2022، ولا يجوز الاستثناء من موعد التقدم للالتحاق بالمستوى الأول لرياض الأطفال طبقاً للقرار الوزاري (285) لسنة 2014 بشأن قواعد القبول.

- الحد الأدنى للتقدم للمستوى الأول أربع سنوات في أول أكتوبر 2022، ولا يقبل أي طفل أقل من هذا السن.

- سن القبول بالمستوى الأول بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات يبدأ من أربع سنوات وحتى سن 5 سنوات و11 شهراً و29 يوماً، مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة.

- لا يجوز قبول أطفال في سن الإلزام (6 سنوات في أول أكتوبر 2022) في فصول رياض الأطفال، طبقاً لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

تنسيق القبول للأطفال بالمدارس الرسمية للغات

- يتم تنسيق القبول للأطفال في المدارس الرسمية للغات للأكبر سناً فالأصغر من المتقدمين، وطبقاً للكثافة المتاحة بالروضة، ولا يجوز الاستثناء من شرط السن في ضوء مراحل التنسيق.

- لا يجوز استثناء أي طفل من موعد التقديم للالتحاق بالمستوى الأول لرياض الأطفال طبقاً للفقرة الأولى من المادة (7) من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014.

- الالتزام بالمربع السكني لولي أمر الطفل، طبقاً للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- توقيع ولي الأمر على إقرار بعدم التقدم بمدرستين رسميتين للغات في نفس الوقت، وفي حالة تقدم ولي الأمر لأكثر من مدرسة، تعد جميع الطلبات التي تقدم بها ولي الأمر لاغية.

- تعتبر الإدارة التعليمية مربع سكني واحد لجميع المدارس الرسمية للغات التابعة لنفس ذات الإادارة، ويجوز توزيع المتقدمين لأقرب مدرسة في حال تواجد أماكن شاغرة بالمدراس الموجودة بذات الإدارة، وفق ترتيب السن، وتُعتبر إدارات شرق وغرب الزقازيق والقنايات التعليمية مربع سكني واحد.

- يتم توقيع ولي أمر الطفل المتقدم على تعهد بوجوب متابعته لنتيجة مراحل التنسيق، حال إعلانها، لسداد قيمة المصروفات الدراسية في موعد أقصاه 15 يوماً من إعلان النتيجة بالمدارس الرسمية للغات، وإلا سقط حق نجله في القبول.

اجتياز المقابلة الشخصية والتقديم إلكترونياً

- يجب أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية بالمدارس الرسمية للغات، وتُعقد لجان مقابلة مع الطفل المتقدم وولي أمره بالمدارس الرسمية للغات، وفي حالة عدم اجتياز الطفل المقابلة، يسقط حقه في الالتحاق بالمدرسة.

- يتم التقدم من خلال الموقع الإلكتروني المعد لقبول طلبات التقديم في المواعيد المقررة قانوناً، من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية، على الرابط www.sharkia.gov.eg على ان يقوم ولي الأمر بطباعة طلب الاتحاق الإلكتروني المرسل على بريده الإلكتروني عند التسجيل، ويرفق مع الملف الورقي، ويسلم للجنة المشكلة بمدارس اللغات.

- بشأن التأشيرات الخاصة بقبول الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات، يتم الالتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة، وتقع المسئولية القانونية على جهة التنفيذ والقائم بالتنفيذ.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن الأوراق المطلوبة للتقديم، في حالة قبول الطفل تتضمن:

- عدد 8 صور حديثة للطفل.

- أصل شهادة ميلاد كمبيوتر للطفل.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر (الأب والأم) وتكون سارية عند موعد التقديم.

- ملف التقديم لرياض الأطفال وحافظة أوراق.

- طابع تعليمي وطابع مهن تعليمية وطابع تنمية موارد.

- الشهادة الصحية للطفل معتمدة من مكتب التأمين الصحي التابع له محل الإقامة ملصق عليها طوابع التأمين الصحي.

حالات تقديم الأم للأوراق المطلوبة

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه يسمح للأم بتقديم الأوراق المطلوبة في الحالات الآتية:

- وفاة الأب (يرفق شهادة الوفاة وقرار الوصاية وصورة منها).

- سفر الأب للخارج (يرفق صورة من التوكيل الرسمي أو صورة من جواز السفر).

- انفصال الوالدين (يرفق صورة من المحكمة بالولاية التعليمية).