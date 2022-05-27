بصور على الشاطئ.. والدة دنيا عبد العزيز الحاضر الغائب في حفل زفافها «صور»

خصصت الفنانة دنيا عبد العزيز مكانا لوضع صور والدتها الراحلة على أحد شواطئ مدينة نويبع، حيث يقام حاليا حفل زفافها على المهندس مصطفى كامل وسط حضور عدد كبير من أقاربها وأصدقائها.

وحرصت دنيا وزوجها على التقاط الصور التذكارية مع صور والدتها التي اختارتها لها في مراحل عمرية مختلفة من حياتها لتكون حاضرة معها مناسبة حفل زفافها ولا تشعر أنها افتقدتها في مثل هذا اليوم.

دنيا عبد العزيز تحتفل بحفل زفافها

يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز ظهرت في حفل زفافها الذي يقام الآن بفستان زفاف من تصميم مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري والذي حرص أيضا على أن يكون حاضرا في الحفل.

واحتفلت دنيا منذ شهرين تقريبا بعقد قرانها على زوجها مصطفى كامل في حفل في أحد الأماكن الخاصة وسط حضور عدد كبير من الأصدقاء والفنانين، من بينهم دنيا سمير غانم ومحسن محيي الدين وفردوس عبد الحميد ورشوان توفيق وميرفت أمين وعدد كبير من الفنانين والصحفيين والإعلاميين.

آخر أعمال دنيا عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا عبد العزيز كان مسلسل «ملف سري» والذي شاركت من خلاله في السباق الرمضاني الماضي بجانب كوكبة من الفنانين، منهم هاني سلامة وعائشة بن أحمد وادوارد ونضال الشافعي وماجد المصري ومحمد محمود عبد العزيز ودينا وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف محمود حجاج وإخراج حسن البلاسي.