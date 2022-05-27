توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. موجة شديدة الحرارة على كل الأنحاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يسود غدًا السبت طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، معتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، إلى أنه من المتوقع أيضًا أن تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة الطقس يوم الأحد، فمن المتوقع أن تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 28 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

-السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 29 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 30 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

-السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.