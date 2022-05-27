«الأرصاد»: ذروة ارتفاع الحرارة الأحد والإثنين.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد مستمرة اليوم في ارتفاع درجات الحرارة، وستزيد عن الأمس بنحو درجة، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، أي أنها أعلى من المعدات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بنحو 2 درجة، لافتةً إلى أنّ ذروة ارتفاعات درجات الحرارة ستكون يومي الأحد والإثنين، وستصل العظمى على القاهرة إلى 37 درجة.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر وليندا عبداللطيف، أن اليوم الجمعة سيشهد أيضا، زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس وزيادة في نسب الرطوبة، وإحساسنا بدرجات الحرارة سيكون أعلى من القيم المعلنة.

أجواء حارة في النهار

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون حارة في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وأجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية وشديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد.

الطقس في فترة الليل

وأشارت الدكتورة منار غانم، إلى أنّ في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، سنشهد فارقا في درجات الحرارة مع فترة النهار بنحو 12 درجة مئوية، والأجواء لطيفة في أغلب مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب البلاد.

وواصلت غانم: «بعد فترة الظهيرة ودخول ساعات المغرب سنشهد نشاطا للرياح على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وبعض مناطق شمال الصعيد وجنوب سيناء، وهو ما يشعرنا بالأجواء اللطيفة الربيعية».