أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022

تصدرت أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، خاصة في ظل تذبذب الأسعار الواضح ما بين الارتفاع والانخفاض الذي تشهده أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، حيث يعتبر تجارة الكتاكيت واحدة من أكثر التجارات الرابحة في الوقت الراهن في ظل ارتفاع الأسعار، وهي تباع بالأسواق بأسعار تتراوح ما بين 7.70 جنيه إلى 11.75 جنيه.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم

وإيمانًا من جريدة «الوطن» بإيصال المعلومة من المصدر إلى القارئ بشكلٍ مباشر، نعرض في التقرير التالي، متوسط أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء الموافق 29 مارس الجاري، والأنواع الأخرى في السوق المحلية اليوم، وفق بورصة الكتاكيت والدواجن من الغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

وتباينت أنواع الكتاكيت البيضاء في السوق المحلي، فسجل كتكوت الروص ما بين 10 إلى 11.75 جنيه، والروص IR فسجل نحو 12 جنيهًا، بينما سعر كتكوت أريو وصل لنحو 12 جنيهًا، وكتكوت الروص – أريو بمتوسط سعر 11 جنيهًا، وكتكتوت كب ما بين 7.70 إليى 13.75 جنيه، وكتكوت أي – آر نحو 11 إلى 13 جنيها، وكتكوت أريو – هيرد بسعر 11 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

واستقرت أسعار الدواجن في السوق المحلية اليوم، وفق شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتي جاءت كالآتي:

دجاج مزارع أبيض حي 44 جنيها.

دجاج مزارع أحمر حي 48 جنيها.

صدور دجاج مخلي بدون عظم 95.5 جنيه.

دجاج مجمد دون أحشاء مستورد برازيلي وزن كيلو جرام، في المجمعات الاستهلاكية، نحو 45 جنيهًا.

سعر طبق وكرتونة البيض اليوم

بينما تباع كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المحلات التجارية الكبرى، بأسعار تتراوح ما بين 60 إلي 105 جنيهات، التي تتضمن نحو 30 بيضة، بينما طبق البيض الذي يحتوى على 18 قطعة يباع ما بين 42 إلى 49 جنيهًا، وكرتونة البيض الـ10 قطع تباع بسعر يتراوح ما بين 26 إلى 39 جنيهًا حسب المصنع والتغليف.