دفن جثامين 5 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تفحم سيارتين بالإسماعيلية

قالت مصادر طبية، أن 5 أشخاص من أصل 7 جثماين متفحمة، تم التعرف على هويتهم في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي، على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، قرب مدينة فايد.

وأمرت جهات التحقيق في محافظة الإسماعيلية، عصر اليوم الجمعة، بدفن جثامين المتوفيين، بعد التعرف على هويتهم، والتأكد منها، بمناظرة أهالي الضحايا لها.

خروج 5 جثامين من مستشفى الحميات

انطلقت 5 جنازات دفعة واحدة، مساء اليوم الجمعة، من مستشفى حميات الإسماعيلية، متجهة إلى عدة مقابر بمركز ومدينة الإسماعيلية، وهي مقابر التعاون وعين غصين وأبو سلطان.

وشهد محيط مستشفى حميات الإسماعيلية، توافد عدد كبير من الأهالي على المستشفى، لاستلام جثامين الضحايا، من مشرحة المستشفى.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم تشييع جثامين، كل من: معاذ محمد بهجت، 21 سنة، وأحمد محمد السيد عمر، 22 سنة، ويوسف مصطفى عبد الباسط، 18 سنة، وأحمد مصطفى عبد الباسط، وعبد الله أحمد عبد الباسط مصطفى، 17 سنة.

البحث عن هوية شخصين

أضافت المصادر الطبية، أنه يجري حاليا استكمال الإجراءات بالتعاون مع مديرية أمن الإسماعيلية، لمحاولة الوصول إلى هوية شخصين آخرين، توفيا في نفس الحادث.

وأوضحت المصادر الطبية، أن حادث الإسماعيلية، تسبب في مصرع 7 أشخاص، معظمهم في عمر الشباب ما بين 17 و28 سنة، بينهم سائق السيارة الميكروباص.

انفجار أسطوانة غاز

كشفت المصادر الأمنية، أن الحادث وقع نتيجة تصادم السيارة الملاكي رقم 1323، مع سيارة ميكروباص تحمل لوحات أرقام ط س س 5871، قرب مدخل مدينة فايد، واشتعال النيران بهما.

وأكد شهود العيان، أن السيارة الميكروباص كان بها أسطوانة غاز، ما تسبب في قوة الاشتعال، وانتقال النيران إلي السيارة الملاكي.