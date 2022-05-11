النائب محمد عبدالعزيز ضمن وفد لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي

عقد وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، وعضوية النائب محمد عبدالعزيز، وكيل اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة نانسي نعيم، والنائب محمود عصام سلسلة من الاجتماعات بمقر البرلمان الأوروبي.

تنظيم سلسلة لقاءات

وحسب بيان النائب محمد عبدالعزيز، فإن الدكتور بدر عبدالعاطي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الأوروبي، قام بتنظيم سلسلة من اللقاءات مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ومجموعة من لجنة العلاقات مع دول المشرق وبحضور رئيسة وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، كما التقى الوفد البرلماني المصري مع السيدة ايزابل سانتوس، رئيس وفد العلاقات مع المشرق، وفي نهاية سلسلة اللقاءات التقى الوفد مع السيدة فيرونيك جستين، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية البلجيكية.

وقد استعرض الوفد خلال اللقاءات الإنجازات التي حققتها مصر في الفترة الأخيرة في مجالات التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ضمن مقاربة شاملة لحقوق الإنسان، وإنهاء حالة الطوارئ. كما تناول الوفد المبادرة الرئاسية الأخيرة الخاصة بإطلاق حوار سياسي شامل، فضلا عن تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإطلاق سراح مجموعة من الشباب.

التطورات الإيجابية المتلاحقة

وخلال لقاء الوفد مع النائب بالبرلمان الأوروبي عن فرنسا تيري مارياني، أشاد الأخير بالتطورات الإيجابية المتلاحقة التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، خاصة في مجال حقوق الإنسان وما حققته من استقرار وتقدم على صعيد محاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

ودار نقاش بين البرلمانيين المصريين والأوروبيين والبلجيكيين حول سبل مزيد من تفعيل التعاون البرلماني تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال لقاء السيد الرئيس ببروكسل مع رئيسة البرلمان الأوروبي، والبناء على الزيارة الاخيرة التي قام بها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ببروكسل في ديسمبر الماضي.