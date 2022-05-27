وزيرة الهجرة تثمِّن دور منال رستم: رفعت علم مصر بقمة جبل إيفرست «صور»

في إطار دعم وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للمصريين النابغين بالخارج، استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، البطلة منال رستم، أول مصرية تصل إلى قمة جبل إيفرست، أعلى جبال العالم.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن منال رستم، وفقا لبيان وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

أبرز المعلومات عن منال رستم

1- منال رستم، هي أول مصرية تصعد إلى قمة جبل إيفرست.

2- قامت منال رستم برفع علم مصر على قمة جبل إيفرست.

3- رددت منال رستم عبارة «تحيا مصر»، عند صعودها إلى قمة جبل إيفرست.

4- يعد جبل إيفرست أعلى جبال العالم، على ارتفاع نحو 9 آلاف متر.

5- يعد صعود منال رستم، لقمة جبل إيفرست، تأكيد على جهود تمكين المرأة، في كل المجالات، دون تمييز.

6- تمثل الرياضة تمثل إحدى القوى الناعمة التي ينبغي عليها الاستثمار فيها.

7- عبرت منال رستم، عن أن رحلتها لصعود قمة جبل إيفرست لم تكن سهلة.

8- مارست منال رستم ألعاب القوى والجري وغيرها من الألعاب، بجانب العديد من الماراثونات العالمية، خلال الإقامة بدولة الإمارات العربية.

9- أكدت منال رستم، أن الصعود إلى إيفرست سبقه صعود العديد من قمم الجبال، في أفريقيا وأوروبا، ومن بينها قمة جبل كليمنجارو في تنزانيا، وقمة جبل كينيا، وكذلك قمة جبل أليس في روسيا، وقمة جبل «مون بلو» في فرنسا عام 2018.

10- رحلة صعود منال رستم إلى قمة جبل إيفرست، استغرقت نحو أسبوعين.

11- نجحت البطلة منال رستم، في تغيير الصورة النمطية للمحجبات، حيث أصبحت أول سفيرة لشركة «NIKE» بالحجاب.

12- تحلم البطلة منال رستم، بالصعود إلى عدد أكبر من قمم الجبال.