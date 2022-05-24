إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي في المدارس.. اعرف موقف ابنك بالألوان

بدأت المدارس الحكومية والخاصة، إعلان نتيجة امتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021-2022، بعد انتهاء عمليات تصحيح الامتحانات التي عقدت ورقيا في المدارس داخل لجان مؤمنة، ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب بعد فحص نسبة الـ10% من أوراق الإجابات من قبل التوجيه.

وأُعلنت نتيجة الصف الرابع الابتدائي، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي وجّهت جميع المدارس بإعلان النتيجة وفق الضوابط المحددة بالألوان وليس بالدرجات، على أن يتم عمل مجموعات تقوية للطلاب أصحاب المستويات الضعيفة.

عقد امتحان دور ثانٍ للطلاب الذين لم يحصلوا على تقديرات أي ألوان

وأكدت الوزارة في خطاب موجه للمدارس، بأن يكون إعلان النتيجة في مكان بارز وبالتنسيق مع الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، وتعرض النتيجة طبقا للمادة الثامنة من القرار الوزاري رقم 123، على أن ينتقل الطلاب إلى المرحلة التالية حال اجتيازهم المقررات الدراسية من اللون الأصفر للون الأزرق.

وأوضحت أنّه يتم عقد امتحان دور ثانٍ للطلاب الذين لم يحصلوا على تقديرات أي ألوان فيما درسوه في الفصلين الدراسيين، وحال استمرار حصول طالب الصف الرابع الابتدائي على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبار الدور الثاني، يجب عليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى.

ألوان نتيجة الصف الرابع الابتدائي

- الأزرق.. يشير إلى أنّ الطالب حصل على درجات من (85 إلى 100) درجة.

- الأخضر.. يوضح أنّ الطالب حصل على درجة تبدأ من (65 لأقل من 85) درجة.

- الأصفر.. يشير إلى أنّ المتعلم حصل على درجات من (50 لأقل من 65) درجة.

4- الأحمر.. يوضح أنّ المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم ودرجته (من 1 لأقل من 50).