المدارس اليابانية تعلن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 على «وينجي جو»

أعلنت المدارس المصرية اليابانية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، موضحة أنّ النتيجة على شكل ألوان وفق تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وبها جميع المواد التي أدى فيها الطلاب الامتحانات.

وقال تامر السيد، مدير المدرسة المصرية اليابانية بفرع حدائق أكتوبر، لـ«الوطن»، إنّه يمكن الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي من تطبيق وينجي جو، موضحا أنّ التطبيق يمكن المدرسة من التواصل مع ولي الأمر مباشرة.

الامتحانات مباشرة وركزت على الفهم

وأضاف السيد أنّ الامتحانات عقدت ورقيا وسارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، ولم يتم رصد أي شكاوى من قبل الطلاب حول نوعية الأسئلة، موضحا أنّ الأسئلة ركزت على فهم الطالب لمخرجات التعلم وفق فلسفة التعليم الجديدة.

تفاصيل امتحانات الصف الرابع الابتدائي «دور ثان»

وفي سياق متصل، كشفت وزارة التريبة والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي «الدور الثاني - يوليو 2022»، للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة، موضحة أنّ الامتحانات ستعقد ورقيا في المدارس في لجان مراعية للإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّه وفقًا للجدول ستبدأ الامتحانات يوم الأحد 17 يوليو 2022، وتستمر حتى 21 يوليو 2022 ولمدة 5 أيام وسيتم تطبيق الإجراءات الخاصة بآليات إجراء الامتحانات التي عقدت في الدور الأول، على أن تعقد الامتحانات وفق بنك الأسئلة المعد من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.