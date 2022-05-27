أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، عن رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 بالرقم القومي، موضحة أنه جرى إعلان النتيجة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ويمكن للطلاب الحصول عليها، لافتة إلى أن الامتحانات عقدت ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة مع مراعاة الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

وأضافت المديرية عبر موقعها الإلكتروني، أن رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 بالرقم القومي، متاح الآن، ويمكن للطلاب الدخول عليه، مشددة على ضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة، لافته إلى أنه جرى إعلان النتيجة أيضاً في المدارس.

طرق الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي

- الدخول على رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022 بالرقم القومي.

- اختيار خانة نتيجة الطلاب.

- كتابة الرقم القومي.

- اختيار المرحلة الدراسية.

- اختيار العام الدراسي.

- اختيار الصف الدراسي.

- اختيار الفصل الدراسي.

- الضغط على خانة «عرض النتيجة».

تفاصيل امتحانات الصف الأول الإعدادي 2022

وقال ياسر أنس مدير التعليم العام بالمديرية، إن امتحانات الصف الأول الإعدادي 2022 سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، موضحاً أن الامتحانات عقدت ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة.

وأضاف «أنس» لـ«الوطن»، أن الامتحانات وضعت وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والتي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وفي سياق منفصل، عقدت المديرية، ورشة عمل لتوحيد معايير تصحيح مادة العلوم على مستوى الإدارات التعليمية والالتزام بنماذج الإجابة والتصحيح لصالح الطالب مع متابعة فريق عمل المديرية أعمال التصحيح والكنترولات بالإدارات التعليمية.

ونوهت المديرية إلى أن عملية التصحيح تعد من أهم المراحل إذ تقيس أداء الطلبة لذا فهي أمانة ومسؤولية، مشددة على توقيع الموجه الأول على ورقة الإجابة قبل أن ترسل إلى كنترول ومتابعة الدقة في التصحيح من بداية الورقة حتى آخرها والمراجعة الدقيقة وتفقيط الدرجة وسرعة الانتهاء من التصحيح استعدادا لتجهيز النتائج والالتزام بتعليمات مدير المديرية وعدم إعلان النتائج إلا بعد وصول فاكس المديرية، وذلك بالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية.