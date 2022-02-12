يسعى أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ التيرم الأول 2022 الخاصة بأولادهم، قبل ساعات من وصولها للمدارس والإدارات التعليمية، بعدما اعتمدها محافظ الأقليم اللواء جمال نور الدين.

وأعلن المحافظ النتيجة وعدد الطلاب المتقدمين والحضور والغياب، بينما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، مشيرة إلى رصد الدرجات بشكل دقيق قبل إعلانها وذلك من قبل القائمين على عمليات التصحيح.

وتستعرض «الوطن»، نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ التيرم الأول 2022 والتي ظهرت الآن، في إطار ما تقدمه من خدمات على مدار الساعة.

الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ التيرم الأول 2022

ويمكن للطلاب الشهادة الإعدادية الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ الترم الأول 2022، وذلك بالاسم أو رقم الجلوس من موقع مديرية التربية والتعليم الرسمي من هنـــــــــا، حيث سيحصل الطالب على المجموع النهائي وليس مجموع الدرجات، ويمكنه الحصول على المجموع بدرجات المواد المنفصلة عن طريق المدرسة التي ينتمي إليها الطالب.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ الترم الأول 2022

كما يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية، الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ الترم الأول 2022، بطرق مختلفة منها الدخول لموقع المديرية الرسمي او الذهاب للمدرسة أو الإدارة التعليمة لمعرفة النتيجة تفصيليا، فضلا عن الاستعلام بالاسم ورقم الجلوس أيضا.

اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ الترم الأول 2022

وكان محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، قد اعتمد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ الترم الأول 2022، قبل قليل، مهنئا الطلاب الذين حصلوا على درجات مرتفعة، مؤكدا على انه جرى مراعاة الدقة والشفافية خلال عملية تصحيح أوراق إجابات الطلاب.

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