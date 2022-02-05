إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2022 غدا

تبدأ المدارس غداً الأحد 6 فبراير الجاري، إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2022 بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات التي عقدت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، مراعية لكل الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، تنفيذاً لتعليمات وزارتي التربية والتعليم والصحة والسكان.

وقال محمد حسن، مدير مدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بنات بإدارة العجوزة التعليمية، إنَّه سيجرى إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2022 غداً الأحد في المدرسة، موضحاً أنَّ النتيجة تعلن بالدرجات التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات الدراسية، وتعلن أيضاً نتيجة الصف الثاني الإعدادي.

امتحانات الصف الأول الإعدادي عقدت ورقياً

وأضاف مدير مدرسة الأورمان لـ«الوطن»، أنَّ امتحانات الصف الأول الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2022 عُقدت ورقياً في المدرسة ولم يتمّ رصد أي شكوى من قبل الطلاب حول نوعية الأسئلة، موضحاً أنَّ المدرسة حرصت على تدريب الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول على نوعية الأسئلة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

من جهته، أكّد سيد حسن، مدير إدارة العجوزة التعليمية، أنَّ نسبة النجاح في نتيجة الصف الأول الإعدادي مرتفعة، موضحاً أنَّ الإدارة لم ترصد أي مشكلة واجهت الطلاب في نوعية الأسئلة والتي ركزت على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

نتيجة الصف الأول الإعدادي تعلن في المدارس

وأضاف «حسن» لـ«الوطن»، أنَّه لم يتمّ رصد أي إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب خلال امتحانات الصف الأول الإعدادي، لافتاً إلى أنَّ الإدارة شددت على جميع المدارس بمنع دخول أي طالب الامتحان دون ارتداء الكمامة وقياس درجة حرارته.

وفي سياق متصل، أكّد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، أنَّ امتحانات الصف الأول الإعدادي، عقدت في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، موضحاً أنَّه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات والتصحيح، مشدداً في بيان، على جميع المدارس بضرورة الانتهاء من تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب.