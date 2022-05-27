الصور الأولى من حفل زفاف ابنة الكاتب مدحت العدل بأحد فنادق القاهرة

يحتفل الكاتب الدكتور مدحت العدل، الآن، بحفل زفاف ابنته في أحد الفنادق الكبرى بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والفنانين الذين حرصوا على مشاركته فرحته اليوم .

وظهرت ابنة الكاتب الكبير مدحت العدل بفستان زفاف بسيط باللون الأبيض، وحرصت على التقاط مجموعة من الصور الخاصة مع والدها الذي كان حريصا على الوجود بجانبها طوال الوقت.

مدحت العدل يحتفل بحفل زفاف ابنته

كما أن ابنة العدل التقطت عددا من الصور الخاصة مع زوجها قبل بدء حفل الزفاف الذي بدأ، منذ قليل، في أحد الفنادق التي تقع على النيل في أجواء مميزة، وكان مدحت العدل احتفل بعقد قران ابنته منذ أيام بحضور الشيخ على جمعة الذي عقد القران.

مدحت العدل يشارك في دراما رمضان بكلمات تتر مسلسل فاتن أمل حربي

يذكر أن مدحت العدل شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال كتابته لكلمات الأغنية الخاصة بتتر مسلسل فاتن أمل حربي للفنانة نيللي كريم، والتي قدمتها المطربة أنغام بصوتها وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا.