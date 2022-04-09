مدحت العدل : « أنغام » هى لسان حال المرأة العربية فى تتر « فاتن أمل حربى »

تواصل الفنانة الكبيرة أنغام وجودها السنوى فى تترات مسلسلات دراما رمضان، وهذا العام تشارك بصوتها لأول مرة فى تتر مسلسل للفنانة نيللى كريم، حيث اختارتها شركة العدل جروب لكى تشدو بأغنية تتر مسلسل «فاتن أمل حربى»، والذى يحمل تتره اسم «أنا الإرادة»، والأغنية من كلمات الشاعر الدكتور مدحت العدل وألحان أحمد جمال العدل نجل المنتج جمال العدل وتوزيع نادر حمدى.

عن كواليس المسلسل يتحدث مدحت العدل لـ«الوطن»، قائلاً «فاتن أمل حربى، من وجهة نظرى، سيكون الحصان الرابح فى دراما رمضان هذا العام ليس فقط فى مصر إنما فى كافة أرجاء الوطن العربى، لأن العمل يهم كل منزل وسيدة عربية، فهو يدور فى فلك قوانين الأحوال الشخصية وهى القوانين التى يعانى منها كافة السيدات فى الوطن العربى، خاصة أن أغلبية مجتمعاتنا ذكورية ولا تعطى للسيدات والنساء حقهن».

أضاف: «العمل من تأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، وتم الرجوع فيه إلى المختصين فى الأمور الدينية لكى يخرج بشكل صحيح، ومن بين المختصين الذين تمت مراجعتهم فى المسلسل الشيخ سعد الدين الهلالى، أحد علماء الأزهر الشريف».

وأشار «العدل» إلى أن صوت الفنانة أنغام هو الذى فرض نفسه على المسلسل، قائلاً «لم أجد أفضل من صوت أنغام لكى تصل الرسالة التى أود إيصالها للمستمعين والمشاهدين من خلال كلمات التتر، من وجهة نظرى أنغام هى لسان المرأة العربية، وحينما عرضت الفكرة على أنغام لم تترد مطلقاً ووافقت على الفور لاقتناعها الدائم بقضايا المرأة المصرية والعربية.

أضاف: من الوهلة الأولى مع كتابة كلمات التتر وضعت اسم الأغنية هى «أنا الإرادة» والتى أوضحت فيها مهما كانت المرأة العربية ضعيفة إلا أنها لديها القدرة على أن تجرح أى شخص يسىء لها ولكنها لا تفعل ذلك، والأغنية عقب قيامى بكتابتها قام الفنان الصاعد أحمد جمال العدل بتلحينها ثم وزعها نادر حمدى.

وعن أقرب كوبليهات التتر لقلبه، قال «هو كوبليه بداية الأغنية والذى يقول أنا مش ضعيفة وليا فى الحياة مطرح ومش قابلة أكون كومبارس على المسرح وقادرة زى ما أنجرح أجرح، أنا الإرادة.. بإيدى الدنيا والأيام ومش قابلة أعيش أوهام ولا دنيا كلام فى كلام أنا الإرادة ورغم الصبر على الأحوال».