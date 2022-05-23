احتفالات الوسط الفني: زفاف بوسي وعقد قران ابنة مدحت العدل

شهد الوسط الفني خلال الساعات الماضية احتفال الفنانة بوسي أمس بزفافها على أشهر مصففي الشعر هشام ربيع، صاحب أكبر سلسلة محلات تصفيف الشعر «كوافير»، ورائد في تقديم أحدث صيحات الموضة، بالاضافة إلى احتفال الدكتور مدحت العدل بعقد قران ابنته آية، أمس في أحد المساجد الكبري بالقاهرة.

حفل زفاف بوسي على هشام ربيع

حرص على حضور عقد قران بوسي على مصفف الشعرهشام ربيع، كوكبة من النجوم والأصدقاء في أحد فنادق القاهرة الكبرى على النيل، وقد نشرنا أمس أول صورة جمعتهما سويا قبل ساعات من زفافهما.

واختار هشام ربيع والمطربة بوسى أن يكون الإعلان عن زواجهما مفاجأة للجمهور، وعدم الكشف عنه إلا يوم الزفاف، معتبرين أن يوم 22 مايو سيظل يوما مميزا في حياتهما.

وكان هشام ربيع قد انفصل عن زوجته أم أولاده منذ فترة، ثم نشأت علاقة صداقة بينه وبين الفنانة بوسى وتحولت إلى مشاعر حب تكللت بالزواج.

آخر أعمال بوسي

جدير بالذكر أن بوسى قد طرحت أحدث أعمالها الغنائية «أبيع الدنيا»، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، على موقع اليوتيوب والمتاجر والمنصات الإلكترونية.

عقد قران ابنة مدحت العدل

احتفل الدكتور مدحت العدل، بعقد قران ابنته «آية»، أمس في أحد المساجد الكبري بالقاهرة، وشهد على عقد القران، المنتج جمال العدل، وسط حضور كبير من الأهل والأقارب والأصدقاء .

وعَقَدَ القران، الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر.

يذكر أن الكاتب مدحت العدل، فاز بمنصب رئيس جمعية المؤلفين والملحنين مؤخرًا، للمرة الثانية على التوالي، في الانتخابات التي أقيمت في ساقية الصاوي بالزمالك.