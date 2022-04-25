مدحت العدل لمنتقدي فاتن أمل حربي: «كنا ممكن نعمل مسلسل ميوجعش راسنا»

كشف الكاتب والسيناريست مدحت العدل، كواليس مسلسل فاتن أمل حربي، قائلا إنه استمتع خلال قراءته سيناريو الحلقات مع الكاتب إبراهيم عيسى، وكان يتوقع أن يثير المسلسل ضجة، «كنا متفقين إننا عاوزين نتكلم مش مجرد واحدة بتكلم واحد، لكن الأنثى العربية تتكلم مع الرجل العربي في كل البلدان».

فاتن أمل حربي قد تكون أختي أو ابنتي

أضاف مدحت العدل، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مطبخ الستات»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني وإيمان عزالدين، أنه فاتن أمل حربي قد تكون أختي وقد تكون ابنتي وقد تكون زوجتي، وبالتالي من الذي يرضى بهذا الظلم للسيدة العربية.

الأديان السماوية كرمت المرأة

وأشار إلى أن الأديان السماوية وعلى رأسهم الإسلام كرمت المرأة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان أرفق البشر بأهل بيته، وبالتالي المسلسل يوجه رسالة، موجها حديثه لمنتقدي المسلسل: «ما كان أسهل إننا نقدم مسلسل ميجبلناش وجع دماغ، بس دي رسالة يا جماعة».

أنغام هي صوت مصر

ولفت أنه عندما تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الاختلاف، أنتجنا مسلسل «حارة اليهود»، وعندما تحدث عن مشكلات التعليم أنتجنا مسلسل «بين السرايات»، وعندما أدركنا أن هناك مشكلة في تعاطي المخدرات داخل البيت أنتجنا مسلسل «تحت السيطرة»، وأظهر المسلسل أن المدمن مريض.

وأوضح أن ملحن تتر مسلسل فاتن أمل حربي هو أحمد جمال العدل، وهو أحد عناقيد العائلة الموهوبة، ومن غناء الفنانة أنغام، «لو كل هذا الإحساس وكل تلك المشاعر ومتغنهاش صوت مصر، ومستحيل كانت توصل لقلوب الناس بالشكل دة».