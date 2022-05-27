نبيلة عبيد تسترجع ذكرياتها مع «الصبر في الملاحات»: أول فيلم مصري يناقش التبني

استعادت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، ذكرياتها مع فيلم «الصبر في الملاحات»، ونشرت مقطع فيديو من الفيلم.

وعلقت نبيلة عبيد: «الصبر في الملاحات...فيلم جميل الناس حبته وحقق نجاح كبير في دور السينما... ومن أول الأفلام المصرية اللي اتكلمت عن التبني والشخصية اللي لعبتها أسعدتني علشان كان فيها مناطق تمثيل ومشاعر عالية جدا تدي الممثل فرصة كبيرة للإبداع.. تأليف الكاتب والمنتج سمير عبد العظيم اللي بنفتقد برحيله واحد من أشطر المنتجين وإخراج المبدع أحمد يحيى.. وطبعا من المعروف أن الفيلم قدمناه قبل السينما من خلال الإذاعة وبنفس الأبطال ما عدا الفنانة القديرة اللي لعبت الدور بالمسلسل الإذاعي.. المشهد ده بناء على طلب ناس كتير منكم، وشوفو حضرة الظابط وفاء...مساكم برائحة زمن فن جميل سينما نبيلة عبيد».

نبيلة عبيد وسمير صبري

حرصت الفنانة نبيلة عبيد على حضور عزاء الفنان الراحل سمير صبري والذي تربطها به علاقة صداقة قوية، ورغم أن الفنانة نبيلة عبيد لا تخرج من المنزل منذ جائحة كورونا إلا أنها حضرت العزاء ملتزمة بالكمامة والإجراءات الاحترازية.

كما نعته نبيلة عبيد خلال مقطع صوتي لها من برنامج Et بالعربي ترثي فيه الفنان سمير صبري.

وقالت نبيلة عبيد في التسجيل: «البقاء لله سمير صبري مكانش حد يختلف عليه، صديق مخلص ومحب للحياة إلى آخر لحظة كان بيسجل برنامجه الإذاعي الشهير، وكان يتواجد في كل المناسبات ربنا كان مديه القوة والعطف والحنان».