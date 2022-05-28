أشهر لقطات حفل زفاف الفنانة دنيا عبدالعزيز في نويبع

احتفلت الفنانة دنيا عبدالعزيز مساء أمس الجمعة، بحفل زفافها على المهندس المعماري مصطفي كامل، وذلك في مدينة نويبع بجنوب سيناء، وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء.

اختارت الفنانة دنيا عبدالعزيز أن تظهر بفستان زفاف بسيط بعيد تمامًا عن اللون الأبيض، إذ ظهرت بفستان باللون الذهبي، كما أنها اختارته ملائم لأجواء البحر، وكان من تصميم مصمم الأزياء العالمى هاني البحيري.

حفل زفاف دنيا عبد العزيز

ولم يكن هاني البحيري حاضرًا فقط بفستانه، ولكنه كان حريصًا على المشاركة في حفل الزفاف الفنانة، بحكم صداقتهم بالإضافة الى عدد آخر من الفنانين الذين حرصوا على التواجد رغم بعد المكان، ومنهم إيمي سالم ومي نور الشريف.

والدة دنيا الغائب الحاضر في حفل زفافها

وحضرت أيضا الفنانة دينا والتي شاركت في إحياء إحدى فقرات حفل الزفاف، حيث أطلت ببدلة رقص باللون الأصفر، كما كانت واحدة من اللقطات المميزة في الحفل، تخصيص الفنانة دنيا عبد العزيز مكانًا داخل الحفل ووضعت فيه مجموعة من الصور التي تجمع بينها وبين والدتها التي رحلت عن عالمنا منذ فترة قصيرة، وذلك بسبب ارتباطها القوي بها، لتشعر وكأنها معها وتشاركها فرحتها.

يذكر أن الفنانة دنيا عبدالعزيز، عقدت عقد قرانها قبل شهر رمضان الماضي، وحضر عدد كبير من الفنانين منهم دنيا سمير غانم وميرفت أمين ورشوان توفيق وفردوس عبدالحميد ومحسن محيي الدين وغيرهم الكثيرين للاحتفال بها ومشاركتها فرحتها.