دينا تُحيي حفل زفاف الفنانة دنيا عبد العزيز «صور»

وصلت منذ قليل الفنانة دينا الى حفل زفاف الفنانة دنيا عبد العزيز لتقديم الرقصة الخاصة بالحفل، والذي يُقام الآن فى مدينة نويبع بسيناء، وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والوسط الفني.

وتُحيي الفنانة دينا حفل زفاف الفنانة دنيا عبد العزيز اليوم، إذ ستقدم واحدة من الفقرات المميزة بها حيث ظهرت ببدلة رقص لونها أصفر، خاصة أنها يربطها علاقة صداقة قوية بـ«دنيا».

فنانين حضروا حفل زفاف دنيا عبد العزيز

ووصل أيضًا عدد من الفنانين إلى حفل زفاف دنيا عبد العزيز ومنهم الفنانة مي نور الشريف وإيمي سالم وميسرة.

وكانت قد وصلت الفنانة دنيا عبد العزيز رفقة زوجها المهندس مصطفي كامل إلى مدينة نويبع فجر يوم الأربعاء الماضي، وذلك للانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بحفل الزفاف.

وتألقت اليوم بفستان زفاف بسيط للغاية مع طرحة ملفوفة على رأسها، والفستان والطرحة من تصميم مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، والذي كان واحدًا من الحضور في حفل الزفاف اليوم.

أعمال دنيا عبد العزيز

يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز شاركت فى السباق الرمضاني 2022 في مسلسل المداح، بجانب حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان وعددًا آخر من الفنانين، كما شاركت في رمضان 2021 بمسلسل «اللي ملوش كبير» مع الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي وخالد سرحان ودينا فؤاد وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفي فكري.