حمادة هلال يقترب من نصف مليون مشاهدة بكليب «روح الروح»

اقترب الفنان حمادة هلال من تحقيق نصف مليون مشاهدة بكليب «روح الروح» بعد يومين من طرحه، ومازال الكليب يتصدر تريند موقع التواصل الاجتماعي.

كليب روح الروح من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمادة هلال، وتوزيع موسيقى إسلام ساسو، وإخراج كريم مسلم، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

كلمات أغنية روح الروح

وتقول كلمات الأغنية:

يا اللي بتتقل علي لخص… يلا وتعالي ليه كل ما… أقول باحبك تترد الحب اشتغاله.. قلبي من يوم ما حبك.… مش عارف أوصف له حال بيتك.. ده حضني ولو مشيت. هيجي لي قرار إزاله لا.. وألف لا أنا مش هقبل إلا بك.…لا تبعد إيه غصبن عنك أنا.. لي فيك بص هقولها بصراحة.… ومش هاجيبها بشكل شيك.. احسبها زي ما تحسبها بالعافية.… أنا هبقى لك اسمع يا روح الروح… مش هاسيبك مني تروح.… لو فكر تخرج من قلبي مش هتلق قلبك مفتوح.. بص هاقولك ايه ولا أقول وتمشي عليه.. أنت لي لوحدي وبس وما تسالش.… إزاي وليه اسمع يا روح الروح…مش هاسيبك مني تروح هتفكر.… تخرج من قلبي مش هتلاقي قلبك مفتوح.. بص شوف هاقول لك ايه.

حمادة هلال ومسلسل «المداح »

وتألق الفنان حمادة هلال خلال السباق الرمضاني 2022من خلال الجزء الثاني من مسلسل المداح،والذي أعلن عن استعدادة لتقديم جزء ثالث بعد نجاح الجزء الاول والثاني وشارك البطولة مع حمادة هلال الفنانه هبة مجدي في ثاني تعاون بينهما بعد تعاونهما في أول بطولة مطلقة للفنان حمادة هلال من خلال مسلسل «ولي العهد»، بطولة لوسي، علاوهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد النقلي.