بهاء سلطان في حفل كامل العدد بموسم جدة «فيديو وصور»

أحيا الفنان بهاء سلطان حفل غنائي ضخم، ضمن حفلات موسم جدة وحمل الحفل شعار كامل العدد.

وقدم بهاء سلطان عددا كبيرا من أغانية الجديدة والقديمة التي تفاعل معها الجمهور بالغناء والتصفيق، خاصة أغنية «تعالى أدلعك» والتي أطلقها مؤخرا ولاقت نجاحا كبيرا وملايين المشاهدات عبر يوتيوب، وتقول كلمات الأغنية «طالعة في دماغي نروق شوية أعدي عليك وتنزلي…ده انت فوق دماغى وحقك عليا طول خصامنا زلزلني..طالعة في دماغي نروق شوية أعدي عليك وتنزلي…ده انت فوق دماغى وحقك عليا طول خصامنا زلزلني».

بهاء سلطان وحفل الحديقة الصينيه

وأحيا الفنان بهاء سلطان حفل غنائي ضخم في عيد الفطر الماضي، بمشاركة الفنان أحمد سعد ورامي جمال والذي حقق نجاح كبير.

المطرب بهاء سلطان طرح مؤخرًا أغنية تحمل اسم «سماح سماح»، وهي ضمن أغنيات ألبومه الجديد «سيجارة»، على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والأغنية من كلمات نصر محروس وألحان حسين محمود، وتوزيع أحمد أمين.