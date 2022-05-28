العثور على جثة مسن داخل منزله بضواحي بورسعيد.. «رائحته دلت عليه»

عثر أهالى حي الضواحي ببورسعيد على جثة مسن متوفى داخل شقته بعد أن دلت الرائحة على مكانه، وانه فارق الحياة منذ عدة أيام، لم يشاهده الجيران خلالها.

مدير أمن بورسعيد يتلقى إخطارا بتعفن جثة مسن

تلقى اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة يفيد بعثور أهالي مساكن الأمل بحي الضواحي على جثة محمد محمد الغريب دعبس 72 سنة، ميت منذ عشرة أيام بمساكن الأمل، بعد أن تعفنت جثته وخرجت منها رائحة نفاذة دلت على وفاته.

نقل جثة المسن إلى مشرحة مستشفى النصر

وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف مخصصة إلى المكان وتم نقل جثة المسن إلى مشرحة مستشفى النصر التخصصي التابعة للتأمين الصحي الشامل

التحريات أظهرت أن المسن يقطن وحيدا بمنزله

تبين لرجال شرطة الضواحي تحت إشراف اللواء مسعد البداية مأمور القسم وبرئاسة الرائد مصطفى درويش رئيس مباحث الضواحي أن المتوفي يقطن وحيدا بالمنزل ويحتمل أن تكون الوفاة طبيعية ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال التحريات.

وأمرت نيابة الضواحي بالتحفظ علي جثة المتوفى تحت تصرفها واستكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وإذا كان به شبهة جنائية