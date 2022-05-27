حادث كفر الشيخ اليوم.. غرق مسن سقط في ترعة و4 إصابات بمشاجرة

شهدت محافظة كفر الشيخ عدة حوادث أبرزها غرق ومشاجرة وحوادث طرق، جعلها تتصدر محركات البحث عن حادث كفر الشيخ اليوم، حيث لقي شخص مصرعه غرقا في ترعة بإحدى قرى مركز سيدي سالم، كما أًصيب 4 آخرين في مشاجرة بسيدي غازي، بالإضافة إلى حادث كفر الشيخ بالأمس والذي أصيب خلاله 15 طالبًا وطالبة إثر اصطدام السيارة التي يستقلونها برصيف داخل نفق البرلس، وعدم تمكنهم من الذهاب لامتحانات الصف الثاني الثانوي.

حادث كفر الشيخ اليوم

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا يفيد بوقوع حادث غرق بكفر الشيخ اليوم، حيث لقي عبد السلام أحمد عبد السلام، 51 سنة، مصرعه غرقاً بترعة قرية عبد الدايم مركز سيدي سالم، بعدما انزلقت قدمه وسقط داخل الترعة ولم يتمكن من الخروج منها لعدم إجادته السباحة.

إصابة 4 في مشاجرة كفر الشيخ

واستمرارا لحوادث كفر الشيخ اليوم، أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة في مشاجرة نشبت بين عائلتين في سيدي غازي، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل حادث طلاب كفر الشيخ

تجدر الإشارة إلى أنّ المحافظة شهدت حادثا مأساويا أمس الخميس، والذي عُرف بحادث كفر الشيخ، حيث أصيب 15 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي في حادث تصادم سيارة كانوا يستقلونها ذاهبين لأداء الامتحانات، إلا أنها اصطدمت بالرصيف داخل نفق البرلس وأصيبوا جميعاً.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع حادث تصادم كفر الشيخ، واستدعت سيارات الإسعاف التي نقلت الطلاب والطالبات مصابي الحادث والذين تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 18 سنة، إلى مستشفى بلطيم التخصصي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق.

تأجيل امتحانات الطلاب المصابين

واطمأن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ على حالة الطلاب المصابين، ووجه محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بمتابعة الحالة الصحية للطلاب، كما تواصل هاتفياً مع أسر الطلاب وطمأنهم على أبنائهم، موضحاً أنّه سيجرى تأجيل عقد الامتحان للطلاب إلى يوم 30 مايو الجاري بعد تحسن الحالة الصحية لهم بصورة كاملة، ومن يتعذر عليه حضور الامتحان في الموعد المقرر سيؤديه في الدور الثاني بعذر.