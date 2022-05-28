من مصر إلى السعودية.. نشاط فني ملحوظ لأنغام بعد أزمتها الصحية

تستعد الفنانة أنغام للعودة لنشاطها الفني خلال الفترة المقبلة، بعدد من الحفلات بعد فترة إجازة قصيرة استمرت أسبوعين راحة، بعد خضوعها لعملية جراحية.

عودة أنغام لنشاطها الفني بحفل المنارة

وأعلنت الفنانة أنغام، منذ ساعات قليلة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، استعدادها لإحياء حفل غنائي في مصر الجمعة أول يوليو، ونشرت «بوستر» الحفل، وعلقت عليه قائلة: «جمهوري في بلدي الغالي مصر، في انتظاركم يوم الجمعة 1 يوليو، شاركوني الأغاني اللي هنغنيها مع بعض».

حفل أنغام في جدة

كما أعلنت الفنانة أنغام منذ أيام قليلة إحياء حفل غنائي آخر يوم 4 يوينو في جدة في أول ظهور لها بعد عمليتها الجراحية.

ونشرت أنغام صورة البوستر الدعائي للحفل، وعلقت عليه: «جمهور جدة الغالي موعدنا يوم 4-6 ضمن حفلات موسم جدة، أشوفكم قريبا».

وطلبت أنغام من جمهورها المشاركة اختيارات أغاني حفلها في جدة، ونشرت تدوينة عبر حسابها بموقع التدوينات القصير «إنستجرام» قائلة: «أنغام في جدة‬⁩ .. شاركوني بالأغاني اللي تحبوا تسمعوها في الحفلة».

أزمة أنغام الصحية

وبدأت أزمة أنغام الصحية عقب عودتها من حفلها الغنائي في الكويت والذي حقق نجاحًا كبيرًا، وفاجآت راندا رياض مديرة أعمال أنغام جمهورها جمهورها بخضوع أنغام لعملية جراحية بعد يوم من حفلها، حيث نشرت راندا صورة لأنغام من داخل المستشفى، وعلقت: «ألف مليون سلامة عليكي يا ست الستات، ربنا يقومك بالسلامة يا أحلى نونو في الدنيا».

وكشفت راندا رياض في تصريح سابق لـ«الوطن» أن أنغام خضعت لعمليتين جراحيتين؛ الأولى في الكتف والثانية في رسغ اليد، لتتلقى بعد ذلك جلسات علاج طبيعي وفترة نقاهة وراحة ما بعد العملية الجراحية بمنزلها.

أنغام تشكر جمهورها

وحرصت الفنانة أنغام علي توجيه الشكر لجمهورها، ولكل من ساندها في أزمتها الصحية، خلال «تدوينة» عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر».

وكتبت أنغام قائلة: «‏شكرًا من قلبي على كل كلمة حلوة وكل دعاء من القلب، اهتمامكم ودعائكم ومحبتكم رفعت عني كتير من الألم، وساعدتني، ممتنة لكم لكل أهلي وأصحابي وأحبابي.. ألف شكر وربنا يبعد عنكم كل شر ويمتعكم بالصحة».