أنغام تستعد لحفل المنارة في أول ظهور لها بعد أزمتها الصحية

أعلنت الفنانة أنغام، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، استعدادها لإحياء حفل غنائي في مصر الجمعة المقبل بمركز المنارة.

أنغام لجمهورها: شاركوني الأغاني اللي هنغنيها مع بعض

ونشرت أنغام بوستر الحفل، وعلقت عليه قائلة: «جمهوري في بلدي الغالي مصر.. في انتظاركم يوم الجمعة 1 يوليو بمركز المنارة.. شاركوني الأغاني اللي هنغنيها مع بعض».

أزمة أنغام الصحية

وكانت أنغام خضعت منذ أسابيع قليلة لعمليتين جراحيتين؛ الأولى في الكتف والثانية في رسغ اليد على يد الجراح المصري العالمي هاني الطير.

وتتلقى أنغام حاليا في منزلها جلسات علاج طبيعي فقد حصلت على فترة نقاهة وراحة ما بعد العملية الجراحية واعتذرت عن جميع أنشطتها الفنية لحين تماثلها للشفاء، ومن المقرر أن تبدأ نشاطها الفني اعتبارا من الشهر المقبل.

ووجهت الفنانة أنغام الشكر لجمهورها ولكل من ساندها في أزمتها الصحية، خلال «تدوينة» عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر».

وكتبت أنغام قائلة: «‏شكرًا من قلبي على كل كلمة حلوة وكل دعاء من القلب، اهتمامكم ودعائكم ومحبتكم رفعت عني كتير من الألم، وساعدتني، ممتنة لكم لكل أهلي وأصحابي وأحبابي.. ألف شكر وربنا يبعد عنكم كل شر ويمتعكم بالصحة».

وكانت راندا رياض، مديرة أعمال أنغام، أعلنت خبر تعرض الفنانة لأزمتها الصحية، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وبعدها بساعات قليلة طمأنت جمهور أنغام على حالتها الصحية عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، حيث نشرت راندا صورة لأنغام من داخل المستشفى، وعلقت: «ألف مليون سلامة عليكي يا ست الستات، ربنا يقومك بالسلامة يا أحلى نونو في الدنيا».