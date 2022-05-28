شروط وأسعار تذاكر حفل أنغام: ممنوع الكاميرات والدخول بالملابس الرسمية

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل موسيقي على أحد المسارح في القاهرة الجديدة، وذلك يوم الجمعة الموافق أول يوليو المقبل، على أن يتم فتح الأبواب أمام الجمهور الساعة 6 مساءً.

أسعار تذاكر حفل أنغام

وتم طرح تذاكر الحفل بـ7 فئات لجميع الحضور بمبلغ قدره 1850 جنيهًا للتذكرة البلاتينيوم، ومبلغ 1550 جنيهًا للتذكرة الذهبية، وسعر 1250 جنيهًا للتذكرة الفضية المميزة، ومبلغ 850 جنيهًا للتذكرة البرونزية المميزة، ومبلغ 850 جنيه أيضًا لتذكرة الفضية العادية وتذكرة البرونز العادية 700 جنيه.

شروط حفل أنغام

وحددت الإدارة المسؤولة عن تنظيم حفل أنغام، عددًا من الضوابط التي يجب اتباعها لحضور الحفل، والتي تمثلت في التالي:

تفتح أبواب الحفل الساعة السادسة مساءً.

- الدخول بالملابس الرسمية

تذكرة كاملة لمن هم فوق 12سنوات، وغير مسموح بدخول أطفال أقل من 12سنوات.

ممنوع دخول جميع أنواع الكاميرات.

ممنوع دخول جميع أنواع المأكولات والمشروبات.

أنغام تروج لحفل المنارة

وروجت منذ قليل الفنانة أنغام لحفلها المقرر إقامته الجمعة، أول يوليو إذ نشرت «بوستر» الحفل عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

ونشرت أنغام «بوستر» الحفل، وعلقت عليه قائلة: «جمهوري في بلدي الغالي مصر، في انتظاركم يوم الجمعة 1 يوليو بمركز المنارة، شاركوني الأغاني اللي هنغنيها مع بعض».

يذكر أن أنغام خضعت مؤخرا لعمليتين جراحيتين؛ الأولى في الكتف والثانية في رسغ اليد، وتتلقى حاليًا جلسات العلاج الطبيعي، على أن تستأنف نشاطها الفني اعتبارًا من الشهر المقبل بحفل جدة.