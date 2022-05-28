اعترافات مثيرة لمرتكب مذبحة الريف الأوروبي: «شافتنا في وضع مخل»

«اختها الصغيرة شافتنا في وضع مخل، وراحت قالت لأبوها، عشان كده حصلت بينا مشكلة، ولما شتمني دبحته بالسكين»، تلك الكلمات قالها مرتكب جريمة مذبحة الريف الأوروبي أمام فريق البحث الجنائي الذي أشرف عليه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بعد القبض عليه، مضيفًا أنه كانت تربطه علاقة بابنة صديقه عادل أبوزيد الكبرى، وخلال لقاء عاطفي جمعه بالفتاة فوجئ بشقيقتها الصغرى تشاهدهما في وضع مخل.

اعترافات مرتكب مذبحة الريف الأوروبي

«حصل مشكلة كبيرة من والد الفتاة، وشتمني وقالي: إنت خاين للعيش والملح» بهذه الكلمات واصل المتهم سرد تفاصيل جريمته أمام فريق البحث الجنائي الذي أشرف عليه اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وأنه لم يخطط للجريمة، لكنها حدثت بالمصادفة نتيجة انفعال وقتي عندما اعتدى عليه صديقه «والد الفتاة» بالسباب والشتائم.

علاقة حميمية

ويتابع المتهم اعترافاته: «كنت بحط مادة منومة للبنت الصغيرة عشان ما تشوفناش أثناء العلاقة الحميمية، وفي آخر مرة دخلت علينا، اترجيت فيها ما تحكيش لأبوها، أول ما أبوها جه حكت له هجمت عليه بالسكينة».