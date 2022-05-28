خبير اقتصادي: مصر لم تنتظر طويلا لمواجهة آثار الحرب الروسية الأوكرانية

أشاد الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي ببعض النماذج العربية التي استطاعت التعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية بمنتهى الاحترافية، ضاربًا المثل بالتجربة المصرية، والتي وصفها بالمهمة والتي تعاملت فيها مصر بشكل سريع مع الأزمة.

وأوضح «الإدريسي» خلال لقاء مع برنامج «بيت للكل» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن مصر لم تنتظر فترات طويلة كي تتخذ حزمة كبيرة من القرارات التي تستطيع بها البلاد مواجهة هذه الأزمة.

روح المواطن العربي بدأت في الظهور خلال هذه الأزمة

وأشار إلى وجود تنسيق بين كافة مؤسسات الدولة لمواجهة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وآثارها، مؤكدًا أن نفس الأمر حدث في الدول العربية، مشددًا على أن روح المواطن العربي بدأت في الظهور خلال هذه الأزمة.

وأكد الخبير الاقتصادي أنه حينما بدأت مصر في التعامل مع الأزمة بسرعة كبيرة، ظهر تعاون مع عدد من الدول العربية لتجاوز هذه الأزمة، لافتًا أن ذلك لم يحدث على الجانب الاقتصادي فقط، ولكن على مستوى المساعدات المتبادلة، وتوجيه الدعم اللازم للدول.

وتحدث الإدريسي على الجانب الاقتصادي في مواجهة الأزمة، لافتًا لوجود أفكار كثيرة لتقديم حوافز للمستثمرين والعمل على خفض أسعار الفائدة لتشجيع عجلة الاستثمار، مشيدًا بتجربة المشروعات القومية في مصر والتي ظهرت آثارها مع حالة الاغلاق الكامل والتي استمرت أثناء الاغلاق وحافظت على عدم ارتفاع معدلات البطالة والاستمرار في عمليات الانتاج والتشغيل.