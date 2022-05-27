الرئاسة السنغالية تقيل وزير الصحة بسبب وفاة 11 رضيعا في حريق مستشفى

اشتعلت النيران في مستشفى بمدينة تيفاواني بغرب السنغال، ولم تنجح قوات الحماية المدنية في السيطرة السريعة عليه، وأدى إلى تفحم 11 طفلا من حديثي الولادة، في مشهد مأساوي تقشعر له الأبدان.

وعلى الفور، أعلن الرئيس السنغالي ماكي سالاليوم، إقالة عبد الله ضيوف سار وزير الصحة السنغالي، إثر الحريق الذي شب بجناح حديثي الولادة بأحد المستشفيات، وفقا لسكاي نيوز.

وطبقا لمرسوم حكومي، ستحل ماري نجوم ندياي، وكيل عام الوزارة، محل وزير الصحة المقال، لحين التعين الرسمي.

مقتل 11 رضيعا من حديثي الولادة

وقال الرئيس السنغالي في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «لقد تبلّغت للتو ببالغ الأسى والفزع بأن 11 رضيعا لقوا حتفهم في حريق بقسم حديثي الولادة في المستشفى العمومي في تيفاواني، وأتقدّم بأحرّ التعازي إلى أمّهاتهم وعائلاتهم».

سبب حريق المستشفى

ومن جانبه، أعلن ديمبا ديوب، رئيس بلدية المدينة، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إنقاذ ثلاثة رضع من الحريق الذي تسبب في وجوده ماس كهربائي.

وأكد نائب في الجمعية الوطنية، أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي والنيران امتدت بسرعة كبيرة، لافتا إلى أن المستشفى حديث الإنشاء.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها المستشفيات السنغالية وقائع مؤلمة، حيث توفيت امرأة حامل داخل إحدى المستشفيات بعدما انتظرت وقتاً طويلاً وهي تتألم دون أن يتدخل أحد لمساعدتها وانتهى بها الحال متوفية، ولاقى الحادث حالة غضب شعبي نتيجة الإهمال التي تعرضت له السيدة الحامل.