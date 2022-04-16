منال محي الدين بالغوري والنيل للآلات الشعبية بالسحيمي غدا

في إطار البرنامج الثقافي والفني الذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية احتفالا بشهر رمضان المعظم، ينظم الصندوق في التاسعة مساء الأحد 17 أبريل عددا من الأمسيات الفنية والثقافية بمراكز الإبداع المختلفة.

ويستضيف بمركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر عازفة الهارب الفنانة منال محيي الدين وفرقتها، والتى تقدم مجموعة مختارة من المؤلفات الموسيقية العالمية والعربية منها «كلمة حلوة وكلمتين، نسّم علينا الهوى، رقصة عزيزة، يمامة بيضا، لية لا» بجانب مجموعة من أشهر أعمال بليغ حمدي، ليلي مراد، وغيرهم من الملحنين الكبار.

تفاصيل أنشطة البرنامج الثقافي غدا

وفي قصر الأمير طاز بحي الخليفة تقدم مدرسة الانشاد مجموعة من الموشحات الدينية بمناسبة الشهر الكريم، زتعد المدرسة أحد روافد المبادرة التي بدأها المنشد محمود التهامى، منذ سنوات بعنوان «الإنشاد فى مواجهة الإرهاب».

وفي بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، يقدم الفنان إبراهيم راشد باقة مختارة من الأغنيات منها «يا صلاة الزين»، « عيني بترف»، «صلينا الفجر فين» وغيرها.

النيل للآلات الشعبية في بيت السحيمي

وفي مركز ابداع بيت السحيمي بشارع المعز تقدم فرقة النيل للآلات الشعبية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من أغاني وموسيقى التراث والفلكلور الشعبي، وتعد الفرقة من أقدم الفرق الشعبية المصرية التي حافظت علي التراث، وشاركت في العديد من المحافل الدولية ومثلت مصر في عدد من دول العالم.

وفي مركز إبداع الطفل «ببيت العيني» خلف الجامع الأزهر، تُقام احتفالية بعنوان «ليالي بيت العيني للصغار» حيث يجري تقديم فقرات فنية و ثقافية مختلفة منها: عرض حكي بعنوان «حكايات شهرزاد» ويتضمن سرد حكاية ذات طابع كوميدى ملئ بالالغاز، كما يتم عرض فقرات للتنورة، يعقبها فقرة «الدرويش والمسحراتي» لإضفاء البهجة تحت إشراف عبد الرحمن جابر.

وفي بيت المعمار المصري بدرب اللبانة تُقام ضمن فعاليات وزارة الثقافة للإحتفاء بالقاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي ندوة بعنوان «فوتوغرافيا الموالد في مصر المحروسة».