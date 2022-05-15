«القاهرة» توجه بتشكيل 4 لجان لحصر مستحقات الأحياء من المحلات والأكشاك

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتشكيل 4 لجان بالمناطق الأربعة بالعاصمة، لحصر ومتابعة مستحقات الأحياء من المحلات والأكشاك والإعلانات والساحات والأسواق والمشاتل، وذلك في إطار العمل على تعظيم إيرادات الأحياء وتحصيل أي إيرادات متأخرة، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين، تتمثل في رفع كفاءة الطرق ورصفها والحفاظ على نظافة الشوارع والميادين وتجميلها والارتقاء بأعمال إنارة الأعمدة والحد من أي تجاوزات ودعم دور الأحياء بشكل كبير.

حصر شامل للأنشطة في الأحياء

وفي سياق متصل، أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على الأحياء بضرورة إعداد تقرير وحصر شامل بكل حي بشأن الإيرادات من الإعلانات والإشغالات والمحلات والمشاتل والساحات والأسواق، والعمل على سرعة تحصيل مستحقات الأحياء من مديونيات وغرامات تأخير، مع اتخاذ إجراء قانوني ضد المخالفين للحفاظ على المال العام وتعظيم موارد الأحياء خلال الفترة المقبلة.

جدول زمني لإنجاز المشروعات

كما شددت نائب المحافظ على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لإنجاز المشروعات والنقلة الحضارية التي تتم بأحياء المنطقة الجنوبية ضمن مخطط تطوير القاهرة التاريخية لاستعادة الوجه الحضاري والجمالي للعاصمة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يتم إقامة مشروعات سكنية وسياحة وترفيهية وخدمية وإحياء القاهرة التاريخية وإزالة أي عشوائيات ونقل السكان إلى مواقع حضارية متميزة ووحدات مجهزة بها كل الخدمات من أجل توفير حياة كريمة.

مشروعات مصر القديمة

وأشارت إلى أن المنطقة الجنوبية تشهد إقامة مشروع حدائق الفسطاط وتطوير قرية الفواخير ومجمع إسكان مجرى العيون وتطوير محيط متحف الحضارة ورفع كفاءة محيط مجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص والقضاء على العشوائيات وأي بؤر تلوث من أجل بيئة نظيفة وتغيير حياة المواطنين للأفضل بانتشالهم من بؤر العشوائيات إلى أماكن حضارية وتسليمها وحدات سكنية مجهزة مثلما تم في روضة السيدة والخيالة والأسمرات والمحروسة.