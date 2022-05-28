نسب إنجازات مشروعات حياة كريمة ببني سويف تصل لـ97% (صور وأرقام)

كشفت مؤسسة حياة كريمة نسب إنجازات مشروعات المبادرة، التي تم تحققيها على أرض الواقع، في إطار العمل المتواصل للمبادرة الرئاسية، مشيرة إلى تنفيذ عدد كبير من المشروعات في محافظة بني سويف، موضحة أن متابعة تتفيذ المشروعات بمركز ناصر والمشروعات التي يجري العمل بها بنطاق الوحدة المحلية بأشمنت، أسفرت عن إنجاز مشروع مجمع الخدمات، ومشروع المجمع الزراعي، ومحطة الصرف الصحي والمجمع الطبي.

إنجازات مشروعات «حياة كريمة» في بني سويف

وأعلنت المبادرة نسب الانتهاء من مشروعتها في الوحدة المحلية أشمنت التابعة لمحافظة بني سويف، إذ تحقق العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات، في إطار خطة العمل التي يتمّ تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية، مشيرة إلى أنَّه ما زال العمل متواصلًا في المحافظة، وباقي محافظات الجمهورية لاستكمال خطة البناء والتنمية الشاملة.

الانتهاء من 97% من مشروع إحلال وتجديد الكهرباء بأشمنت

وأشارت المبادرة إلى نسب إنجاز أعمال المبادرة في بنطاق الوحدة المحلية بأشمنت، المدرجة ضمن برنامج حياة كريمة، التي جاءت كالتالي:

ـ إنهاء 90% من أعمال مشروع مجمع خدمات أشمنت.

ـ إنهاء 40% من أعمال مشروع المجمع الزراعي بأشمنت.

ـ إنهاء 20% من أعمال مشروع محطة الصرف الصحي بأشمنت.

ـ إنهاء 97% من أعمال مشروع إحلال وتجديد الكهرباء بأشمنت.

ـ إنهاء 20% من أعمال مشروع المجمع الطبي بأشمنت.

كانت مشروعات حياة كريمة بمحافظة بني سويف، لها نصيب كبير من المرحلة الأولى بالمبادرة، التي تهدف في المقام الأول إلى تطوير مستوى الحياة بقرى الريف المصري، على مستوى الدولة والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية للمواطنين لتحقيق التنمية الشاملة، وتقديم خدمات لائقة وتوفير الحياة الكريمة لهم، في مختلف المجالات، منها تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضاري ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.