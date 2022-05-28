حياة كريمة: نسب أعمال بعض مشروعات شبين القناطر وصلت 100% (صور وأرقام)

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، استمرار أعمال التنمية الشاملة في محافظة القليوبية، بشبين القناطر ونوى، إذ أنجزت العديد من المشروعات، كالمجمع الحكومي والمجمع الزراعي، إلى جانب القطاع التعليمي، ومعالجة الصرف الصحي بالقرية، مؤكدة أنّ العمل ما زال متواصلًا في باقي أنحاء الجمهورية، في إطار المبادرة الرئاسية.

إنجازات مشروعات «حياة كريمة» في شبين القناطر ونوى بالقليوبية

واعتادت المبادرة الرئاسية حياة كريمة على تحطيم الأرقام القياسية في الإنجازات، والذي كان شعار المرحلة، فهي مشروع الدولة العملاق، الذي جاء بتوجيهات رئاسية، لإنهاء معاناة القرى الأشد فقرًا، وتوفير حياة كريمة لأفراد المجتمع، من خلال تطوير ورفع كفاءة الريف المصري، وتحقيق الأهداف التنموية.

العمل متواصل في محافظات الجمهورية

وكشفت المبادرة نسب الانتهاء من أعمال المبادرة في شبين القناطر ونوى بالقليوبية، إذ تحقق العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات، في إطار خطة العمل التي يتمّ تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية، مشيرة إلى أنَّه ما زال العمل متواصلًا في المحافظة، وباقي محافظات الجمهورية لاستكمال خطة البناء والتنمية الشاملة.

الانتهاء من أعمال المجمع الخدمي والمجمع الزراعي

وأشارت المبادرة إلى نسب إنجاز أعمال المبادرة في شبين القناطر ونوى بالقليوبية، المدرجة ضمن برنامج حياة كريمة، والتي جاءت كالتالي:

ـ إنهاء 100% من أعمال المجمع الخدمي بنوى.

ـ إنهاء 100% من أعمال المجمع الزراعي بنوى.

ـ إنهاء 40% من أعمال محطة معالجة القشيش بالحزانية.

ـ إنهاء 25% من أعمال المركز الطبي بطحانوب.

ـ إنهاء 10% من أعمال المركز الطبي بنوى.

ـ إنهاء 10% من أعمال المركز الطبي بكفر شبين.

ـ إنهاء 45% من أعمال نقطة إسعاف نوى.

ـ إنهاء 30% من أعمال المركز الطبي بعرب جهينة.

ـ إنهاء 25% من أعمال نقطة إسعاف شبين القناطر.

ـ إنهاء 35% من أعمال شارع سكة الزاوية ضمن أعمال الطرق بكفر شبين.

ـ إنهاء 60% من أعمال شارع المصرف ضمن أعمال الطرق بكفر شبين.

ـ إنهاء 5% من أعمال شارع المدرسة ضمن أعمال الطرق بكفر شبين.

ـ إنهاء 60% من أعمال شارع المعهد الديني ضمن أعمال الطرق بكفر شبين.

وتواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إنجازاتها في قرى مصر لتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل ورفع مستوى الخدمات في كافة القطاعات.