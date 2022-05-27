الشباب والرياضة: 8400 طالب في القوافل التعليمية بقرى حياة كريمة في 4 محافظات

وفّرت وزارة الشباب والرياضة، ضمن «حياة كريمة»، عددًا من المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة، ضمن قطار القوافل التعليمية بقرى المبادرة الرئاسية في 4 محافظات، تحت شعار الجمهورية الجديدة والطريق إلى المستقبل، بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم الفني والأوقاف والتنمية المحلية والأزهر والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وواصلت الوزارة فعاليات المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة، بقسميها العلمي والأدبي، في 4 محافظات «القليوبية، الشرقية، الأقصر، المنيا»، ضمن قطار القوافل التعليمية بقري المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

قوافل تعليمية لطلاب الثانوية بقرى حياة كريمة

ويحمل مشروع القوافل التعليمية، للعام التاسع على التوالي، شعار «الجمهورية الجديدة والطريق إلى المستقبل»، ذلك بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم الفني والأوقاف والتنمية المحلية والأزهر والكنيسة القبطية الارثوذكسية.

8400 طالب يشاركون في القوافل التعليمية بقرى حياة كريمة

وشهدت قاعات مراكز الشباب والمدارس المخطط لها تنفيذ الفعاليات على مدار يومي الخميس والجمعة، مشاركة كثيفة لــ 8400 طالب وطالبة، بواقع مشاركة 4200 طالب بقرى مركزي شبين القناطر وطوخ بمحافظة القليوبية، 2400 طالب بقرى مركزي أرمنت وإسنا بمحافظة الأقصر، 1300 طالب بقرى مركزي الحسينية وقوص بمحافظة الشرقية، 500 طالب بقرى مركزي ديرمواس وملوي بمحافظة المنيا.

مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي

ومن جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالإقبال الكبير من جانب الطلاب، وانتظام المحاضرات، وحرص الطلاب على المشاركة بالقوافل، والاستفادة من خبرات المعلمين المتميزين المشاركين على أيدي خبراء المواد التعليمية، وأهمية تنظيم القوافل التعليمية ودورها في الحد من الدروس الخصوصية، ورفع العبء عن كاهل المواطنين والطلاب، وتقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب.

وثمَّن «صبحي» النهج الذي تتبعه الوزارة مع الجهات الشريكة، لتعزيز استدامة مشروع القوافل التعليمية، لأنه يعد من أحد المشروعات التي حققت نجاحاً ملموساً على أرض الواقع من خلال مساهمتها في الأعوام الماضية بمد الطلاب بالعلم والمعرفة والأفكار الصحيحة حول العديد من الموضوعات.

تفعيل خاصية البث المباشر لكل المحاضرات

كما وجَّه جميع القائمين على التنفيذ، بتفعيل خاصية البث المباشر لكل المحاضرات، من خلال تطبيق تقنية زووم لجميع الإدارات الفرعية بالمحافظتين لتعظيم الاستفادة للجميع.

يذكر أن مشروع القوافل التعليمية، تنفذ فعالياته في 12 محافظة، ويستهدف 70 ألف طالبًا وطالبة .