الكشف على 18 ألف مواطن في 21 قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بقنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية بقرية عزبة البوصة بمركز نجع حمادي، وتم خلالها الكشف على 1064 مواطنا، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً، لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ليصل بذلك إجمالي القوافل الطبية التي نظمتها المديرية منذ بداية عام 2022 إلى 21 قافلة.

توقيع الكشف الطبي على المواطنين في 21 قرية بقنا

وأضاف محافظ قنا، أن القوافل الطبية التي تم تنظيمها نجحت في توقيع الكشف الطبي على 18126 مواطنا بقرى «حاجر خزام، أبنود، حاجر الدهسة، المراشدة، بلاد المال بحري، أبودياب غرب، بركة، كوم المؤمنين، نجع السباعي، الدهسة، البحري قامولا، القصر، الحبيلات الغربية، الغوصة، القلمينا، نجع الحجيري، أبودياب شرق، رفاعة، الحاج سلام، العمرة، عزبة البوصة».

القافلة ضمت 10 تخصصات طبية مختلفة

من جانبه، قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن القوافل الطبية التي تم تنظيمها قدمت خدمات متنوعة للمواطنين، شملت توقيع الكشف الطبي في أكثر من 10 تخصصات طبية، بالإضافة إلى تقديم العلاج مجانا، وإنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة، والتحويل إلى المستشفيات العامة والمركزية لاستكمال العلاج، وكذلك عمل فحوصات وتحاليل معملية، وخدمات التثقيف الصحي.