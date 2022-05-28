«الأهلي ممكن» توقع بروتوكول تعاون مع جهاز مدينة 6 أكتوير لتحصيل فواتير المياه

أعلنت شركة «الأهلى ممكن» الرائدة فى مجال المدفوعات الإلكترونية، حصولها على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحصيل فواتير مياه الشرب من كافة الأجهزة التابعة للهيئة، وبداية لهذه الموافقة قامت الشركة بتوقيع بروتوكول تعاون مع جهاز مدينة السادس من أكتوبر، لتحصيل فواتير مياه الشرب فى إطار التيسير على المواطنين، وتوفير خدمات الدفع الإلكترونى، عبر منافذ البيع التى تحمل علامة «الأهلى ممكن».

وقع بروتوكول التعاون المهندس احمد عنايت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الأهلى ممكن والمهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوير، حيث تم التعاقد فى إطار موافقة المهندس عبد المطلب عمارة - نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن علي تفويض اجهزة المدن في التعاقد مع شركة «الأهلي ممكن» لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني لفواتير مياه الشرب.

فواتير مياه الشرب

قال المهندس أحمد عنايت الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة الأهلي ممكن،إن التعاون مع جهاز مدينة السادس من أكتوبر والذى يعد من أكبر الأجهزة ويخدم أكثر من 270 الف مواطن مشترك وأضاف أن البروتوكول الموقع سيتيح لكافة المواطنين دفع فواتير إستهلاك خدمات مياه الشرب ، عبر شبكة الأهلى ممكن المنتشرة فى كافة المحافظات والمدن الجديدة والقري.

وأكد عنايت على شكره لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لثقتها فى شركة «الأهلى ممكن» للقيام بمهمة تحصيل فواتير مياه الشرب، مؤكدا على أن الشركة تملك بنية تحتية وشبكة مدفوعات إلكترونية ضخمة قادرة على استيعاب مئات الخدمات الجديدة والتى تُسند إليها من قبل شركائها، وعلى رأسها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

خدمات الأهلي ممكن

وقال مهاب جمال، رئيس القطاع التجاري وتطوير الاعمال بشركة الأهلى ممكن، إن الشركة تتبع خطة للتعاقد مع جميع أجهزة المدن العمرانية الجديدة خلال الأشهر القليلة القادمة والتوسع فى تقديم خدمات مختلفة لكافة الكيانات والجهات والمؤسسات الخاصة والحكومية على مستوى الجمهورية و أن الشركة لديها دور مجتمعى تقوم به وهو تقديم خدماتها لكافة المواطنين ونشر ثقافة الدفع الإلكترونى، والتحول إلى مجتمع اقل اعتمادًا على المعاملات النقدية.