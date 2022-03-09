5 شروط من «المجتمعات العمرانية» لبيع المحلات بـ«سكن مصر».. تعرف عليها

وضعت هيئة المجتمعات العمرانية، عدة شروط يجب الالتزام بها من جانب المشاركين في المزايدة العلنية، التي ستقام لبيع 10 محلات وصيدليات مختلفة المساحات، وذلك في نطاق مشروع «سكن مصر» التابع للهيئة.

شروط المزايدة في «سكن مصر»

وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية ضرورة التزام الراغبين في المشاركة بالمزايدة على المحال التجارية المطروحة، بـ «سكن مصر»، بعدة معايير، منها المعاينة أولا، وهي كالتالي:

- شراء كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز بمدينة أكتوبر، وذلك بعد سداد مبلغ 299 جنية، عن كل محل أو صيدلية مطروحة في المزايدة على حدى.

- يجب على المشارك في المزايدة تسديد المبلغ الخاص بتأمين دخول المزاد والبالغ 25 ألف جنية، وذلك أيضا عن كل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد.

- أن يلتزم المشارك في المزاد بضرورة سداد نسبة 10%، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و0.5% لصالح مجلس الأمناء، وذلك من القيمة البيعية للمزاد، وذلك فور انتهاء المزاد.

- يجب التزام الراسي عليه المزاد دفع 5% وديعة صيانة، خلال شهر قبل الاستلام.

- يجب أن يتم الالتزام بسداد باقي القيمة المالية لمبلغ البيع، والبالغة 90 %، وذلك من خلال أحد الطرق المعلنة من جانب الهيئة، وهما:

* الالتزام باستكمال سداد باقي القيمة المالية بالكامل، خلال فترة لا تزيد عن 3 اشهر من تاريخ رسو المزاد.

* أن يتم الالتزام بسداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية، متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد، على أن يضاف إليها عائد يعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد، على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ رسو المزاد، ومع قيام العميل بتحرير شيكات أجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز، وقبل موعد الاستلام.

موعد المزايدة

- تعقد جلسة المزاد يوم الإثنين الموافق 28-3-2022.

- تنطلق في تمام الساعة 12 ظهر بمقر جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر.

- يمكن للسادة الراغبين في دخول المزايدة المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية بجهاز أكتوبر.

- يخضع المزاد للأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، وهو قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.