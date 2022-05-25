«مستثمري الشيخ زايد» يطالب المجتمعات العمرانية بمد أجل سداد الأقساط

أكد المهندس محمد إدريس، عضو جمعية مستثمري الشيخ زايد، أن هناك حاجة لاتخاذ عدة إجراءات وحلول إستثنائية لدعم القطاع العقاري وامتصاص الآثار السلبية للتحديات الإقتصادية التى يواجهها العالم .

«مستثمري الشيخ زايد» يطالبون بمد أجل سداد الأقساط لمدة عام لحماية المشتري العقاري

وطالب المهندس محمد إدريس، هيئة المجتمعات العمرانية باتخاذ إجراءات تسهم فى تقليل الأعباء على كاهل الشركات العقارية وتضمن استمرارية معدلات التنفيذ والتنمية بالقطاع وحفاظ الشركات على عمالتها والاستمرار في الخطط التوسعية .

إدريس: يجب إتاحة الفرص للشركات لإمتصاص الارتفاعات السعرية والأعباء المالية الجديدة وتوجيه السيولة المتاحة بالكامل لعمليات التنفيذ

وأوضح «إدريس»، أن من بين المقترحات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف الهامة، النظر فى مد آجال سداد الأقساط لمدة عام وكذلك أجل التنفيذ للمشروعات لإتاحة فرص للشركات لإمتصاص الإرتفاعات السعرية والأعباء المالية الجديدة وتوجيه السيولة المتاحة بالكامل إلى عمليات التنفيذ بدلا من توجيه جزء كبير منها إلى أقساط الأراضى والتي تخضع لتطبيق فوائد البنك المركزي التى شهدت ارتفاعًا.

وأشار إلى إمكانية أن تقوم الهيئة بدعم جزء من الزيادة في أسعار فائدة البنك المركزي بحيث يتحمل المطور جزء منها وليس الزيادة كاملة.

الطلب على القطاع العقاري

وشدد على أن تلك الحلول ستساهم أيضا في عدم حدوث قفزات وزيادات سعرية كبرى في الوحدات السكنية وبالتالي استمرارية تلبية احتياجات العملاء والطلب على القطاع العقاري حيث أن الزيادات تُحمل على سعر الوحدة السكنية .

وأضاف أن القطاع العقاري قوي وتمكن من مواجهة أزمات عديدة طوال السنوات الماضية وتحملت الشركات أعباء تلك الأزمات بما يدلل على جديتها ودورها في حركة التنمية والتعمير التي تتبناها الدولة .