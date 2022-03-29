قافلة من حزب حماة الوطن لدعم أهالي شمال سيناء بمناسبة شهر رمضان

نظم حزب حماة الوطن، قافلة مساعدات غذائية تضم 3000 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على أهالي المحافظة بمناسبة شهر رمضان المبارك، استقبلها اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، نائبًا عن الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

رسالة شكر للرئيس السيسي

ونُظمت القافلة برئاسة اللواء أحمد العوضي نائب رئيس الحزب، إذ أعرب «الخولي» عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم أهالي شمال سيناء، والأسر الأولى بالرعاية، معربًا أيضًا عن شكره حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي.

قافلة الخير في شممال سيناء

من جانبه، قال اللواء أحمد العوضي، إن القافلة موجهة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بمناسبة شهر رمضان المبارك، في إطار دعم الرئيس السيسي لأهالي المحافظة وخاصة بالقرى ومختلف المناطق، بينما وصف مجدي جلبانة أمين تنظيم الحزب بشمال سيناء، هذه القافلة بأنها «قافلة الخير» في جميع القرى والتجمعات في الشيخ زويد.