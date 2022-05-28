«الصحة» توضح أنواع جراحات أورام الثدي.. وتوجه رسالة للسيدات

أكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها على استقبال كافة التساؤلات والاستفسارات من المواطنين بشكل يومي، والعمل على الرد على كافة التساؤلات من خلال المصادر الرسمية لها؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جراحات أورام الثدي

وردًا على سؤال يتعلق بأنواع جراحات الثدي، كتبت الوزارة منشورًا توعويًا تم تعميمه من قبل مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مشيرة إلى أن جراحات أورام الثدي نوعين، أولها أورام الثدي التجميلية التحفظية، وهي عبارة عن استئصال الورم فقط مع الحفاظ على باقي الثدي، والنوع الثاني هو جراحات تتم في حالة انتشار البؤر في كل أنحاء الثدي.

مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي

ودعت وزارة الصحة والسكان، السيدات بضرورة زيارة أقرب وحدة صحية لهن للمشاركة في مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي، لافتة إلى أن الكشف والمتابعة والعلاج تتمّ مجانا ولا تتحمل أي سيدة أعباء مالية، مطمئنة السيدات بأن العلاج يكون من خلال أحدث الطرق العالمية والبروتوكولات الحديثة.

وعن مواعيد عمل مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي، أوضحت الوزارة، أن مواعيد العمل داخل مواعيد الوحدات الصحية التابعة للمبادرة تعمل يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا، لافتة إلى أنه يمكن للمرأة معرفة أقرب وحدة صحية وتلقي كافة الاستفسارات من خلال الخط الساخن للمبادرة وهو 15335.

وأكدت وزارة الصحة، أهمية المشاركة مع ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة بالتزامن مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام، موضحة أن الحملة يشارك فيها الفرق الطبية جميعهم من السيدات فقط.