«الصحة» تصدر تعليقا جديدا بشأن مرض جدري القرود.. وعرض واحد مميز له

أصدر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان تقريرا هاما، منذ قليل، متعلق بمرض جدري القرود، وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار الفرق بين الجدري المائي وجدري القرود، وقال إنه على الرغم من التشابه في الأسماء والأعراض، إلا أن فيروس القرود يختلف تماما عن فيروس الجديري المائي.

الفرق بين الجدري المائي وجدري القرود

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن جدري القرود والجدري المائي مختلفين تماما، ولا يوجد تداخل مناعي بينهما لقاحا كان أم إصابة، ولقاح الجدري المائي لا يحمي من الإصابة بمرض جدري القرود، مشيرة إلى أن الغدد الليمفاوية المتضخمة هي سمة مميزة لجدري القرود والتي لا توجد في الجديري المائي.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن مصر خالية من وجود حالات مصابة بفيروس جدري القرود، أو وجود حالات مشتبه فيها، مطئمنا المواطنين من متابعة الوضع الوبائي العالمي والمحلي المتعلق بفيروس كورونا أو مرض جدري القرود، مشيرا إلى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للتعامل مع مرض جدري القرود.

طرق الوقاية من جدري القرود

وعن طرق الوقاية من مرض جدري القرود، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن المحافظة على غسيل اليدين والبعد عن القوارض وطهي اللحوم جيدا والالتزام بارتداء القفزات عند التعامل مع الحيوانات؛ وعدم تبادل الأدوات الشخصية مع المواطننين بعضهم البعض، لافتا أن أكثر الفئات عرضة للإصابة بمرض جدري القرود هم الأطفال والسيدات الحوامل نظرا لقلم مناعتهم.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، داعيا المواطنين بضرورة التواصل مع وزارة الصحة والسكان من خلال الخط الساخن للوزارة 105 لاستقبال كل الاستفسارات والتساؤلات والرد عليها من خلال مصادرها الرسمية.