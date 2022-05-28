الأرصاد تكشف عن موعد ذروة درجة الحرارة.. وتوجه تحذيرًا للمواطنين

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة اليوم في مختلف أنحاء البلاد، ومتوقع أيضا أن تكون حالة الطقس شديدة الحرارة في فترات النهار ومع سطوع أشعة الشمس، معتدلة خلال فترات الليل.

درجات الحرارة تتخطى 40 درجة

وأضافت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين مها بهنسي وسلمى عادل، ببرنامج «صباح الورد» على قناة TeN، أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستكون غدا الأحد وبعد غد الإثنين، إذ من المتوقع أن تتخطى درجات الحرارة حاجز الـ40 درجة مئوية خلال الأسابيع المقبلة.

تحذير للمواطنين

ونصحت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خصوصا في فترة الظهيرة التي تسجل أعلى درجات حرارة، وارتداء الملابس الصيفية الفضفاضة القطنية البيضاء، وشرب كميات كبيرة من المياه والتواجد في أماكن جيدة التهوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في مصر

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في مصر، فهي كالآتي:

القاهرة 36 22

الإسكندرية 30 21

وادي النطرون 34 20

طنطا 36 20

شبين الكوم 35 20

مطروح 27 18

السلوم 27 18

سيوة 36 20

بورسعيد 31 21

دمياط 28 20

الزقازيق 35 21

الإسماعيلية 36 20

السويس 35 21

العريش 29 19

رفح 28 18

رأس سدر 36 20

نخل 32 15

طابا 35 20

شرم الشيخ 36 27

الغردقة 35 26

مرسى علم 35 25

الفيوم 36 22

بني سويف 36 21

المنيا 36 21

أسيوط 37 22

سوهاج 37 22

قنا 38 22

الأقصر 40 24

أسوان 41 25

إدفو 39 25

أبو سمبل 37 25

الوادي الجديد 38 23

شلاتين 35 24

حلايب 31 23