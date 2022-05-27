«الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس هذه الأيام.. ذروة ارتفاع الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني، عن تأثر البلاد بحالة من حالات عدم الاستقرار، إذ تشهد بعض المناطق موجة حارة تتسبب في ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وذلك بفضل امتداد منخفض السودان الذي يعمل على رفع درجات الحرارة، لتسود أجواء شديدة الحرارة اعتبارًا من غد السبت على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، وحارة على السواحل الشمالية.

وأوضح خبراء الأرصاد أنه من المتوقع أن تستمر هذه الموجة خلال الأسبوع المقبل لتكون ذروة الارتفاع يومي الأحد والاثنين، لافتة إلى أنه يسود اليوم طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وأن ذروة ارتفاع درجات الحرارة على القاهرة اليوم سجلت 35 درجة مئوية.

حالة الطقس مساء اليوم

ووفق الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال تصريحات تلفزيونية صباح اليوم، فإنه من المتوقع خلال فترات الليل أن تشهد البلاد أجواء لطيفة، وذلك بالتزامن مع غياب أشعة الشمس، إذ ستشهد كافة المناطق فروقًا في درجات الحرارة بنحو 12 درجة مئوية، لتسود أجواء معتدلة على جنوب البلاد.

درجات الحرارة غدًا السبت

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت في مصر، فهي كالآتي:

القاهرة 36 22

الإسكندرية 30 21

وادي النطرون 34 20

طنطا 36 20

شبين الكوم 35 20

دمنهور 32 20

بلطيم 28 20

مطروح 27 18

السلوم 27 18

سيوة 36 20

بورسعيد 31 21

دمياط 28 20

الزقازيق 35 21

المنصورة 33 20

الإسماعيلية 36 20

السويس 35 21

العريش 29 19

رفح 28 18

رأس سدر 36 20

نخل 32 15

نويبع 36 24

طابا 35 20

كاترين 29 14

الطور 33 23

شرم الشيخ 36 27

الغردقة 35 26

مرسى علم 35 25

الفيوم 36 22

بني سويف 36 21

المنيا 36 21

أسيوط 37 22

سوهاج 37 22

قنا 38 22

الأقصر 40 24

أسوان 41 25

إدفو 39 25

أبو سمبل 37 25

الوادي الجديد 38 23

شلاتين 35 24

أبو رماد 34 25

حلايب 31 23

رأس حدربة 30 22