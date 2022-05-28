سعفان يرأس وفد مصر في الدورة العاشرة بمؤتمر العمل الدولي بجنيف

يرأس وزير القوي العاملة محمد سعفان ، اليوم السبت، وفد مصر الثلاثي «حكومة وأصحاب أعمال وعمال» في مؤتمر العمل الدولي في دورته العاشرة بعد المائة المقرر انعقادة بقصر الأمم، ومقر منظمة العمل الدولية بالمدينة السويسرية - جنيف، وينهي أعمال في 11 يونيو المقبل، وذلك بعد عامين كاملين عقد خلالهما مؤتمره بشكل افتراضي من خلال منصات الفيديو كونفرس، بسبب كوفيد-19.

5 آلاف مندوب ومستشار من 187 دولة

ويشارك في مؤتمر منظمة العمل الدولية ما يقرب من 5 آلاف مندوب ومستشار من 187 دولة عضو في المنظمة ، ويتم تمثيل كل دولة عضو في المنظمة بوفد ثلاثي، يمثل «الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال».

ومن المقرر أن يلقي وزير القوي العاملة كلمة حكومة مصر في الجلسة العامة، وتتناول تعليقا علي تقرير جاى رايدر المدير العام لمكتب العمل الدولي حول «أقل البلدان نمواً -الأزمة والتحول الهيكلي».

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة هيثم سعد الدين إنه من المنتظر أن يؤكد الوزير في كلمة مصر علي ما قامت به الدولة المصرية خلال العامين الماضيين من التقليل من الآثار السلبية لأزمة كورونا ، وذلك بشهادة كافة الدوائر المالية والإقتصادية العالمية ، فضلا عن ما اتخذته من إجراءات تحفيزية للتعامل مع الأزمة العالمية برفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة.

رئاسة مصر للمجموعة العربية

وأشار المتحدث الرسمي إلي أن الدورة ستشهد رئاسة مصر للمجموعة العربية، ويمثلها وزير القوي العاملة، ويلقي كلمة المجموعة في المؤتمر، فضلا عن عقد ملتقي دولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، ويلقي كلمة في الملتقى وذلك علي هامش الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي.

إعلان منظمة العمل الدولية حول العدالة الاجتماعية

ويتضمن المؤتمر بنود ذات أهمية مؤسسية خاصة، تغطي في جملتها: إدراج ظروف عمل آمنة وصحية في إطار عمل منظمة العمل الدولية حول المبادئ والحقوق الأساسية في العمل من خلال تعديل إعلان 1998 حول المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وبند خاص بوضع معيار حول جودة التلمذة المهنية.

كما تشمل دورة المؤتمر مناقشة متكررة بشأن الهدف الاستراتيجي حول التشغيل في إطار متابعة إعلان منظمة العمل الدولية حول العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة؛ والعمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد التضامني «مناقشة عامة».

وكان مؤتمر العمل الدولي بدأ يومه الأول أمس الجمعة، بجلسة إجراءات بشكل افتراضي من خلال منصات الفيديو كونفرس، وتم انتخاب كلوديو موروني، وزير العمل والعمالة والضمان الاجتماعي في الأرجنتين ، رئيساً للمؤتمر طوال مدته ، من 27 مايو إلى 11 يونيو.